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【中國經濟】習近平主持中央財經委員會　要求穩定市場信心、加強基建建設　基建股逆市升

宏觀解讀 10:54 2022/04/27

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【中國經濟】習近平主持中央財經委員會　要求穩定市場信心、加強基建建設

內地疫情升溫令外界憂慮中國經濟放慢。官媒新華社指，國家主席習近平主持召開中央財經委員會第十一次會議，會議強調要統籌發展和安全兩件大事，樹立底線思維，加強重大風險預測預警能力，設應對預案。會議也提出，要引導好市場預期，講清楚政策導向和原則，穩定市場信心，同時提出加強基建建設。

會議也指出，要加強交通、能源、水利等網絡型基礎設施建設，把聯網、補網、強鏈作為建設的重點，著力提升網絡效益。中央財經委員會指，全面加強基礎設施建設，對保障國家安全等都具有重大意義。

習近平開會強調基建後，中國建築國際 （03311） 今早逆市升6%；中國中鐵 （00390） 曾升7%，最新升幅已回調至2%。

會議提及多個基建發展方向：

交通

  • 加快建設國家綜合立體交通網主骨架，加強沿海和內河港口航道規劃建設，優化提升全國水運設施網絡。
  • 推進城市群交通一體化，建設便捷高效的城際鐵路網，發展市域（郊）鐵路和城市軌道交通，推動建設城市綜合道路交通體系，有序推進地下綜合管廊建設。

能源

  • 發展分佈式智能電網，建設一批新型綠色低碳能源基地，加快完善油氣管網。

水利

  • 加快構建國家水網主骨架和大動脈，推進重點水源、灌區、蓄滯洪區建設和現代化改造。
  • 加強城市防洪排澇、污水和垃圾收集處理體系建設，加強防災減災基礎設施建設，加強公共衛生應急設施建設，加強智能道路、智能電源、智能公交等智慧基礎設施建設。
  • 要加強農業農村基礎設施建設，完善農田水利設施，加強高標準農田建設，穩步推進建設「四好農村路」，完善農村交通運輸體系，加快城鄉冷鏈物流設施建設，實施規模化供水工程，加強農村污水和垃圾收集處理設施建設，以基礎設施現代化促進農業農村現代化。

科技基建

  • 加強信息、科技、物流等產業升級基礎設施建設，佈局建設新一代超算、雲計算、人工智能平台、寬帶基礎網絡等設施，推進重大科技基礎設施佈局建設，加強綜合交通樞紐及集疏運體系建設，佈局建設一批支線機場、通用機場和貨運機場。

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