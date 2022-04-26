【新股IPO】榮耀擬上市前融資 最快今年內上市 估值逾450億美元

消息指，內地第二大智能手機製造商榮耀正與投資者磋談，有關在今年上市前進行一輪融資，尋求估值超過450億美元，超過小米（01810）及同行的估值。榮耀冀引入外資以提升國際形象，同時遠離華為和中國相關制裁風險。

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據了解，榮耀需要注資以加強其境內零售和電商業務，以及建立全球影響力，公司或選擇在內地上市，惟尚未達成最終決定，而雙重上市亦是選擇之一。對於有關消息，榮耀暫未有回應。

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此外，榮耀總裁趙明日前指，從華為獨立後，榮耀收入和利潤持續健康增長，首季利潤兌現率（指針對出售時的業績承諾情況）、現金流兌現率都超過百分之百，銀行給企業的授信也非常充裕，企業經營性現金流非常好，而股東和資本多元化是企業的應有之意，可以有更多的資源幫助企業發展。

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記者：張以正