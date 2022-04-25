【虛擬經濟】渣打進軍The Sandbox購入虛擬地皮 雙方合作創造元宇宙體驗

去中心化虛擬遊戲世界The Sandbox，近期備受大型企業追捧，繼匯豐（00005）、港鐵（00066）、海洋公園、富豪國際（00078）後，渣打香港（02888）今日（25日）亦宣布進軍The Sandbox的Mega City區（一個以香港優秀人才作基礎及啟發的文化中心）購入虛擬地皮，為客戶及社區創造嶄新體驗。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

渣打集團透露，是次項目由集團旗下的創新、金融科技投資和初創部門SC Ventures負責，並將會帶領渣打香港積極聯繫其客戶、夥伴、員工和科技界，探索共同創造的機會，旨在為客 戶試驗及建立新的體驗，以及把本地體育和藝術群體帶入元宇宙。 渣打亦指出，SC Ventures一直致力於投資顛覆性金融科技及為銀行探索可替代業務模式。這個創新部門將會繼續推動銀行進入元宇宙，及探究Web3.0的未來機遇。

【延伸閱讀】【虛擬經濟】港鐵進軍The Sandbox買地 建設虛擬車站及鐵路博物館

【延伸閱讀】【虛擬經濟】富豪酒店集團進駐The Sandbox 建構首個綠色都市MetaGreen 內設六大互動區

渣打香港行政總裁禤惠儀表示：「元宇宙是互聯網下一階段發展的願景，透過虛擬實景科技帶來新的可能性和獨特體驗。參與元宇宙讓我們在這個新的平台重新想像與現有和潛在客戶的關係，及如何提升客戶旅程。Mega City 的獨特香港主題令它成為渣打購入虛擬地皮的不二之選，完美配合我們無論在實體或虛擬世界，致力加強在香港部署的承諾。」

渣打SC Ventures主管 Alex Manson就表示：「我們在過去數年一直建立虛擬貨幣和數碼資產的業務模式，並認為元宇宙的掘起會成為Web 3.0進化的關鍵里程碑。我們對這次能夠與The Sandbox一起探索和創新深感興奮，同時相信客戶和夥伴將為這個地方如何發展帶來重大影響。」

【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理 月薪6.7萬元 熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文