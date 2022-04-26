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國企改革產生4大利好 滙豐薦吸13隻中資股

股樓投資 20:46 2022/04/26

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現時正值國企改革的尾聲。滙豐發表報告指出，國企改革是中資股長期投資主題之一, 認為改革除改善企業盈利能力，也同時利好國企股的股價。滙豐由企業盈利能力、派息、混合所有制、回購等4大角度評估，認為國企改革產生的利好首先包括有助提高企業股本回報率和企業收入增長跑贏行業、第二是提高派息比率以推動各持份者利益一致。該行又認為，混改推動A股上市，企業H股和A股價差收窄值得憧憬。最後，國企進行股份回購，未來或成新趨勢。

【高息股】新創建逾23億元收購 廣西高速公路4成股權  詳情請看【下一頁

今年以來，國企股跑贏民企股和本地股，滙豐相信這和國企行業集中於金融和能源等傳統行業，亦和該行看好價值股跑贏增長股的立場一致。滙豐維持予港股增持看法，並推薦13隻市值逾100億美元的大型國企股。

滙豐推薦中資股一覽：

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撰文 : 李尚毅

中國海洋石油（00883） 港股

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