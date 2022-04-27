【業績｜教育股】新東方第三季虧損1億美元　研拓新商機、今低開逾半成

▲ 【業績｜教育股】新東方第三季業績 收入按年下跌48.8%

新東方 （09901） 公布截至2月28日止第三季業績，收入6.14億美元，按年跌48.4%，股東應佔虧損為1.2億美元，去年同期為純利1.5億美元。新東方今早低開5.7%，報7.4元。

新東方董事會執行主席俞敏洪表示，儘管公司正處於業務重組階段，但仍看到剩餘的主要業務持續做好，前景明朗。新業務和舉措都亦呈現積極和良好的增長勢頭。剩餘的主要業務為出國考試準備和出國諮詢業務，收入按年增長15%，而針對成人及大學生的國內考試準備業務按年升約59%。同時也在積極探索各種新商機，包括非學術類輔導、智能學習系統及設備、遊學與研學營、教材和數字化智能學習解決方案，以及專升本考試準備。新業務尚處起步階段，利用從多年經營歷史中積累的品牌知名度和教育資源，預計上述的新業務能從下個財政年度起為集團的總收入帶來具意義的貢獻。

新東方首席執行官周成剛表示，已完成大量業務重組，以配合中國政府政策，純線上教育平台新東方在線（Koolearn.com）會持續拓展針對成人和大學生的在線教育服務，並積極在直播電商、企業合作、智能學習創新等新領域尋求商機。

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