【Zoom發展】受惠混合工作模式　Zoom亞太區收益增長逾3成

▲ Zoom亞太區負責人Ricky Kapur（左上）表示，該企未來將會更注重服務的靈活性，加強區內發展。（Zoom分享會截圖）

疫情推動不少企業轉型並實行混合工作模式，增加大眾對綫上會議、即時群組訊息、綫上活動等視像功能的依賴性。Zoom今（26日）在「Zoom重要業務更新虛擬分享會」上表示，過去一年亞太區市場包括香港、澳洲及紐西蘭等地區，都錄得強勁升幅，亞太區總收益增長約31%。因此該企未來將會更注重服務的靈活性，透過提供更安全可靠、靈活的服務，擴大Zoom在亞太區的業務。

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Zoom亞太區負責人Ricky Kapur表示，亞太區一直是Zoom擴展國際業務的戰略地區， 加上疫情刺激區內數碼經濟轉型，令其合作伙伴及客戶轉型至混合工作環境的需求大增。根據該企2021年11月至2022年1月數據顯示，Zoom單按亞太區的年度收益已達1.55億美元（約12.16億港元），按年增長約31%，反映亞太區充滿龐大潛力。

便利靈活成工作新標準 服務不受時區地點所限

Kapur續指，過往從不同研究得知，僱員著重便利性和靈活性，以追求一種可提高他們工作效率的模式。其團隊亦曾就亞太區進行了類似的研究，發現如果企業不能給予員工選擇權和工作靈活性，60%的員工會選擇辭職。因此，該企計劃在進入疫情新階段，甚至是後疫情時代，皆會主打服務的靈活性。

Zoom亞太區成功客戶負責人Rajnish Virmani補充指，Zoom對靈活性的追求，不僅是視乎用家身處的地點是在辦公室或是家中，甚至會關注用家所在的時區。如用家因各種原因不能參與某會議，但一個具靈活性的平台是可以將會議紀錄下來，供其稍後使用。

不過隨著疫情漸緩，國內外都有不少企業取消在家工作的安排，令大眾減少對Zoom各服務的依賴性。對此Kapur表示，Zoom是為企業創造其合適的工作方式概念，不論企業最終安排員工在辦公室工作，或是混合式工作，都有信心提供安全及靈活的服務。惟他深信，隨時間推移，員工在工作上的「話事權」會驅使企業重回混合工作模式的時代。

整合各協作功能 擴大亞太區合作夥伴利益

另外，Zoom在會議上又提及，為加強及拓展亞太區中多元化的合作夥伴生態系統，該企將擴大其最近推出的Zoom Up合作夥伴計劃。Zoom亞太區合作夥伴負責人Jacob Pereira表示，在今年9月之前，Zoom將會按特定的合作夥伴的業務、規模及可行性等各能力，利用實時翻錄、有多種語言的Partner Demand Center，以及Zoom Whiteboard等協作功能，協助相關企業打造如混合工作空間或共享工作空間的新靈活工作時代，甚至協助其接觸更多客戶。

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記者：殷凱怡

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