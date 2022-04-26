  • 28°C
香港時間 : 2022426日 (二) 20:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【營人物語@iM網欄】 認清膽固醇謬誤

股樓投資 19:49 2022/04/26

分享：

分享：

難得一連四天的復活節假期，可以晚一點才起床，殊不知第二天一早就收到天妮的來電， 說：「我快要比我家傭人姐姐氣死了！」 

我半睡半醒地回覆：「你家傭人姐姐才剛剛開始工作兩星期，總要時間適應環境，要給點耐性吧？」天妮激動地說：「在我給她時間上手之前，恐怕我的膽固醇水平已經超標。」

相關文章：【營人物語@iM網欄】教你去水腫懶人食譜 南瓜舞菇雞肉飯

她繼續一口氣地說：「明明家裏有多款肉類供她選擇，但她除了早餐預備雞蛋給我之外，晚餐大部分都是以雞蛋為主，例如：蕃茄炒蛋、蝦仁炒蛋、蒸水蛋或是豆角煎蛋，一日吃這麼多蛋黃，你說是不是每天在威脅我的生命！」

「看來你曾經不經意地透露出你很喜歡吃雞蛋。不過，傭人姐姐不止廚藝比你稍微精湛，連營養知識也比你豐富。」我揶揄天妮。

相關文章：【營人物語@iM網欄】Poke Bowl 是個好選擇

「近年不少研究已證實，食物中的膽固醇，跟血液中的膽固醇上升，沒有太大關係。反之，日常飲食中，令膽固醇上升的，是食物中的飽和脂肪和反式脂肪，亦即是你冰箱中那些雞翼、牛肋條、魚鮫等，才是致命傷。」我先糾正她的錯誤觀念。

「加上，雞蛋營養價值豐富，除了含有優質蛋白質外，蛋黃更含維他命D，能調節免疫力、減低炎症的可能，亦對骨骼健康很重要。因此，只要吃得適量，雞蛋絕對是個補充蛋白質的好選擇。」我補充。

相關文章：【營人物語@iM網欄】維他命C過量損健康 吃新鮮生果比補充劑更理想

天妮扮作無視我的「教誨」，繼續說：「不得不稱讚，這位傭人姐姐煮的紅酒燉牛肋肉及鹽燒三文魚鮫真是超水準，簡直有餐廳的級數！」聽罷後我給了她一個無奈的反應，然後掛斷電話，再補一補眠。

作者_馬詩慧（Joyce）簡介

畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。

曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。

曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

更多營人物語的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 馬詩慧（Joyce）

膽固醇 營養師 健康養生 健康問題

上一篇文章

【股神巴菲特】巴菲特最後一屆慈善午餐6月中開拍　起拍價約20萬

下一篇文章

【高息股】新創建逾23億元收購 廣西高速公路4成股權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【異動股】內地傳考慮引入復必泰 復星醫藥全日逆市漲3%
【異動股】內地傳考慮引入復必泰 復星醫藥全日逆市漲3%
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理　月薪6.7萬元　熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？
【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理　月薪6.7萬元　熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款