【營人物語@iM網欄】 認清膽固醇謬誤

難得一連四天的復活節假期，可以晚一點才起床，殊不知第二天一早就收到天妮的來電， 說：「我快要比我家傭人姐姐氣死了！」

我半睡半醒地回覆：「你家傭人姐姐才剛剛開始工作兩星期，總要時間適應環境，要給點耐性吧？」天妮激動地說：「在我給她時間上手之前，恐怕我的膽固醇水平已經超標。」

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她繼續一口氣地說：「明明家裏有多款肉類供她選擇，但她除了早餐預備雞蛋給我之外，晚餐大部分都是以雞蛋為主，例如：蕃茄炒蛋、蝦仁炒蛋、蒸水蛋或是豆角煎蛋，一日吃這麼多蛋黃，你說是不是每天在威脅我的生命！」

「看來你曾經不經意地透露出你很喜歡吃雞蛋。不過，傭人姐姐不止廚藝比你稍微精湛，連營養知識也比你豐富。」我揶揄天妮。

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「近年不少研究已證實，食物中的膽固醇，跟血液中的膽固醇上升，沒有太大關係。反之，日常飲食中，令膽固醇上升的，是食物中的飽和脂肪和反式脂肪，亦即是你冰箱中那些雞翼、牛肋條、魚鮫等，才是致命傷。」我先糾正她的錯誤觀念。

「加上，雞蛋營養價值豐富，除了含有優質蛋白質外，蛋黃更含維他命D，能調節免疫力、減低炎症的可能，亦對骨骼健康很重要。因此，只要吃得適量，雞蛋絕對是個補充蛋白質的好選擇。」我補充。

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天妮扮作無視我的「教誨」，繼續說：「不得不稱讚，這位傭人姐姐煮的紅酒燉牛肋肉及鹽燒三文魚鮫真是超水準，簡直有餐廳的級數！」聽罷後我給了她一個無奈的反應，然後掛斷電話，再補一補眠。

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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