【富途調查】逾75%投資者關注線上業績會及線上路演

富途旗下企業富途品牌富途安逸發佈針對投資者關係管理數字化轉型的報告，報告顯示個人投資者正趨向年輕化及專業化，互聯網及金融貿易從業員正成為證券投資主力軍，當中80後（38%）和90後（35%）投資者佔大多數。

富途指這群投資者對新型經濟企業的商業模式有更深入了解，且購買力強，既可以為公司流動性提供強而有力的支持，又很大可能是其產品的消費者。他們也因此更容易被公司的產品、文化及價值觀所吸引，從而做出投資決策。另外，他們對於新型交流模式的接受度更高。

在年輕投資者主導下，富途調查顯示，超過四分之三的投資者會關注公司的線上業績會以及參與公司主辦的線上路演。另用戶發表個股評論高峰期集中在開市時段，即上午9時至12時（討論集中港股）以及晚上9時至深夜12時（討論集中美股）。

構成「散戶機構化」新現象

富途又指，投資者對線上資訊流通及與上市公司互動的需求增加。去年在富途平台活躍的投資者中，75%關注了企業號，近3成活躍投資者曾經與企業號產生互動，包括點讚、評論企業發佈的動態，以及參與企業線上直播和其他活動。

當公司發生突發事件時，富途個股資訊、消息推送（61%）及企業號（39%）成為投資者獲取公司回應的主要渠道。在香港，Facebook（30%）及WhatsApp（27%）緊隨其後。除了公司官方發佈渠道之外，整體有近35%投資者會研讀分析師的研報。

另外，富途發現港股市場有相當一部分個人投資者擁有著不遜於機構投資者的調查能力、認知和經驗，而且投資活躍度高，構成「散戶機構化」的新現象。在該背景下，富途指上市公司有必要加大對投資者關係數字化管理能力與投入，利用線上多媒體與投資者加深互動，例如以「直播」、「雲路演」等形式與投資者溝通。

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