【ET開市直擊】內需股受惠谷消費　比亞迪業績可否沖喜？（附time code）

港股兩萬得而復失，恒生指數收報19934點，升65點。國務院公布20項措施促進消費，內需股炒上，李寧 （02331） 升逾2%，蒙牛 （02319） 升逾1%、華潤啤酒 （00291） 升逾3%，內需股有力再上？比亞迪 （01211） 今日公布首季業績，早前已發盈喜，料首季純利最多增3倍，股價今日已偷步炒起，升逾2%，比亞迪業績可否為港股沖喜？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）今早9時於《開市直擊》為你跟進市況。

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00：08 - 港股今日焦點速覽

00：59 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：18 - 亞太股市早段市況速報

02：34 - 資金流入債市、匯市避險 美股3次加息半厘機會高

04：11 - 美國聯儲局已預告激進加息 美股料轉熊市

05：08 - 通脹數據料回落 美股有機會低位反彈

06：38 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：40 - 港股再探底 估計進一步向下空間不多

08：50 - 資金料流入美元資產 料人行要加大力度托人民幣匯率

10：07 - 港股有機會見19000點 跌穿將下試18300點

10：25 - 港股如再試低是中線吸納時機 有望反彈上23000至24000點

11：26 - 比亞迪 （01211） 業績怎部署？業績有何要留意？

13：52 - 港股開市前市況速報

14：59 - 國務院公布20項措施促進消費 吸納內需股有2點要注意

17：15 - 內地倡防疫發展不能顧此失彼 料下半年防疫措施鬆綁

18：08 - 汽車股、家電股、體育用品股、啤酒股可憧憬疫後復甦見反彈

18：28 - 滙豐 （00005） 業績解碼 對銀行股未看淡

21：13 - 滙豐 （00005） 現價是吸納炒加息良機？

21：51 - 港股、A股開市初段市況速報

22：17 - ET個股推介：華能國電 （00902）

26：31 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 52元有貨是否要定止蝕位？業績真的差？為何跌這麼多？

27：58 - 拆解滙豐 （00005） 分拆上市機會多大？

29：30 - 觀眾問股：中移動 （00941） 短期內吼哪一個價位買會比較好？

31：04 - 觀眾問股：中海油 （00883） 短線走勢點睇？11.4元持貨要忍？

33：38 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 前景點睇？為何業績不賴仍然要下跌？103元水平持貨點睇？

36：11 - 觀眾問股：小米 （01810） 現價買值博嗎？

38：34 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 13.1元有貨 前景點睇？

40：20 - 觀眾問股：康師傅 （00322） 14元有貨揸唔揸？

42：05 - 觀眾問股：萬洲國際 （00288） 如何分析？谷內需受惠嗎？5.3元買入點睇？

43：44 - 觀眾問股：龍湖 （00960） 現價可以入？

44：55 - 消息股：創夢天地 （01119） 、贛鋒鋰業 （01772） 、中國鋁業 （02600） 、華能國電 （00902） 、洛陽鉬業 （03993）

45：55 - 財經日誌提提你

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