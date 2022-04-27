  • 29°C
香港時間 : 2022427日 (三) 11:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】內需股受惠谷消費　比亞迪業績可否沖喜？（附time code）

股市 10:42 2022/04/27

分享：

分享：

港股兩萬得而復失，恒生指數收報19934點，升65點。國務院公布20項措施促進消費，內需股炒上，李寧 （02331） 升逾2%，蒙牛 （02319） 升逾1%、華潤啤酒 （00291） 升逾3%，內需股有力再上？比亞迪 （01211） 今日公布首季業績，早前已發盈喜，料首季純利最多增3倍，股價今日已偷步炒起，升逾2%，比亞迪業績可否為港股沖喜？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）今早9時於《開市直擊》為你跟進市況。

Time code

00：08 - 港股今日焦點速覽　
00：59 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：18 - 亞太股市早段市況速報
02：34 - 資金流入債市、匯市避險　美股3次加息半厘機會高
04：11 - 美國聯儲局已預告激進加息　美股料轉熊市
05：08 - 通脹數據料回落　美股有機會低位反彈
06：38 - 港股上日市況速覽+北水盤路
07：40 - 港股再探底　估計進一步向下空間不多
08：50 - 資金料流入美元資產　料人行要加大力度托人民幣匯率
10：07 - 港股有機會見19000點　跌穿將下試18300點
10：25 - 港股如再試低是中線吸納時機　有望反彈上23000至24000點
11：26 - 比亞迪 （01211） 業績怎部署？業績有何要留意？
13：52 - 港股開市前市況速報
14：59 - 國務院公布20項措施促進消費　吸納內需股有2點要注意
17：15 - 內地倡防疫發展不能顧此失彼　料下半年防疫措施鬆綁
18：08 - 汽車股、家電股、體育用品股、啤酒股可憧憬疫後復甦見反彈
18：28 - 滙豐 （00005） 業績解碼　對銀行股未看淡
21：13 - 滙豐 （00005） 現價是吸納炒加息良機？
21：51 - 港股、A股開市初段市況速報
22：17 - ET個股推介：華能國電 （00902）
26：31 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 52元有貨是否要定止蝕位？業績真的差？為何跌這麼多？
27：58 - 拆解滙豐 （00005） 分拆上市機會多大？
29：30 - 觀眾問股：中移動 （00941） 短期內吼哪一個價位買會比較好？
31：04 - 觀眾問股：中海油 （00883） 短線走勢點睇？11.4元持貨要忍？
33：38 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 前景點睇？為何業績不賴仍然要下跌？103元水平持貨點睇？ 
36：11 - 觀眾問股：小米 （01810） 現價買值博嗎？
38：34 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 13.1元有貨　前景點睇？
40：20 - 觀眾問股：康師傅 （00322） 14元有貨揸唔揸？
42：05 - 觀眾問股：萬洲國際 （00288） 如何分析？谷內需受惠嗎？5.3元買入點睇？
43：44 - 觀眾問股：龍湖 （00960） 現價可以入？
44：55 - 消息股：創夢天地 （01119） 、贛鋒鋰業 （01772） 、中國鋁業 （02600） 、華能國電 （00902） 、洛陽鉬業 （03993）
45：55 - 財經日誌提提你

立即登入：財經台
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**中概股摘牌風波未息    港股能否避過風眼？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : ET開市直擊

相關文章

馬斯克成功收購Twitter　追Twitter（TWTR.US）定Tesla（TSLA.US）更值博？
2022/04/26
馬斯克成功收購Twitter　追Twitter（TWTR.US）定Tesla（TSLA.US）更值博？
綠色債券4252│40歲投資理財大法　有閒錢就All In
2022/04/26
綠色債券4252│40歲投資理財大法　有閒錢就All In
40歲投資理財大法　兩類資產要積極買
2022/04/26
40歲投資理財大法　兩類資產要積極買
【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）
2022/04/25
【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）
【ET開市直擊】滙豐放榜焦點速睇 人行減外匯存息托人仔？（附time code）
2022/04/26
【ET開市直擊】滙豐放榜焦點速睇 人行減外匯存息托人仔？（附time code）

你可能感興趣

馬斯克成功收購Twitter　追Twitter（TWTR.US）定Tesla（TSLA.US）更值博？
19:16 2022/04/26
馬斯克成功收購Twitter　追Twitter（TWTR.US）定Tesla（TSLA.US）更值博？
綠色債券4252│40歲投資理財大法　有閒錢就All In
16:30 2022/04/26
綠色債券4252│40歲投資理財大法　有閒錢就All In
40歲投資理財大法　兩類資產要積極買
17:10 2022/04/26
40歲投資理財大法　兩類資產要積極買

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】滙豐放榜焦點速睇 人行減外匯存息托人仔？（附time code）
2022/04/26
【ET開市直擊】滙豐放榜焦點速睇 人行減外匯存息托人仔？（附time code）
【開市追揸沽 X ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（4月25日-29日）
2022/04/25
【開市追揸沽 X ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（4月25日-29日）
【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？（附time code）
2022/04/22
【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？（附time code）
【ET開市直擊】美企陸續放榜 TESLA績後部署率先睇！（附time code）
2022/04/21
【ET開市直擊】美企陸續放榜 TESLA績後部署率先睇！（附time code）
【ET開市直擊】美股大漲利港股今早氣氛 招行挫一成跌夠未？（附time code）
2022/04/20
【ET開市直擊】美股大漲利港股今早氣氛 招行挫一成跌夠未？（附time code）
龍湖集團（00960） 小米集團－W（01810） 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941） 康師傅（00322） 中國旺旺（00151） 防疫措施 中國概念股 汽車 分拆

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】大疆創新DJI暫停俄羅斯、烏克蘭銷售　確保產品不會用於戰鬥

下一篇文章

【雷蛇私有化】雷蛇通過私有化方案、5月13日退市　4月27日收市後剔出恒生綜合指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期急瀉262點　滙豐ADR低5.4%阿里美股退守82港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期急瀉262點　滙豐ADR低5.4%阿里美股退守82港元關（不斷更新）
【HSBC滙豐業績】滙豐收跌4%失50元關　首季稅前利潤少賺28%勝預期、今年或無法進一步回購
【HSBC滙豐業績】滙豐收跌4%失50元關　首季稅前利潤少賺28%勝預期、今年或無法進一步回購
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】一文看清綠色零售債券開賣首日各行反應　中銀：手機認購人數較去年iBond多三成、工銀收大戶認購500萬（不斷更新）
【綠色債券】一文看清綠色零售債券開賣首日各行反應　中銀：手機認購人數較去年iBond多三成、工銀收大戶認購500萬（不斷更新）
【美股收市】道指瀉809點 納指挫4% 特斯拉插逾12%
【美股收市】道指瀉809點 納指挫4% 特斯拉插逾12%
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款