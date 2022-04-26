【新股IPO】美麗田園醫療遞交上市申請 擬集資最多3億美元

美麗田園醫療健康產業已遞交上市申請，並已聘摩根士丹利、海通國際及華泰國際擔任聯席保薦人，據悉公司目標集資約2億至3億美元，於年內掛牌。

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根據美麗田園醫療健康初步招股文件顯示，公司經營「美麗田園」、「貝黎詩」、「秀可兒醫美」及「研源醫療」4個品牌，主要提供日常面部及身體護理服務、能量儀器與注射服務及抗衰醫學服務，截至4月15日擁有176家直營門店及172家加盟店，去年直營店活躍會員超過7.73萬名，平均消費20,832元人民幣。

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去年度，美麗田園醫療健康收入達到17.8億元人民幣，按年升18.5%，純利則增長28.2%至1.93億元人民幣。根據規劃，集資所得將用於擴張及升級服務網絡、進行加盟店戰略併購、投資IT系統以及一般營運用途。

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記者：張以正