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【新股IPO】美麗田園醫療遞交上市申請 擬集資最多3億美元

股樓投資 20:48 2022/04/26

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美麗田園醫療健康產業已遞交上市申請，並已聘摩根士丹利、海通國際及華泰國際擔任聯席保薦人，據悉公司目標集資約2億至3億美元，於年內掛牌。

【MIRROR演唱會】MIRROR首次紅館演唱會開10場 票價分別1280元、880元及480元 （多相）【見下頁】

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根據美麗田園醫療健康初步招股文件顯示，公司經營「美麗田園」、「貝黎詩」、「秀可兒醫美」及「研源醫療」4個品牌，主要提供日常面部及身體護理服務、能量儀器與注射服務及抗衰醫學服務，截至4月15日擁有176家直營門店及172家加盟店，去年直營店活躍會員超過7.73萬名，平均消費20,832元人民幣。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

去年度，美麗田園醫療健康收入達到17.8億元人民幣，按年升18.5%，純利則增長28.2%至1.93億元人民幣。根據規劃，集資所得將用於擴張及升級服務網絡、進行加盟店戰略併購、投資IT系統以及一般營運用途。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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記者：張以正

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