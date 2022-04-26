【股神巴菲特】巴菲特最後一屆慈善午餐6月中開拍　起拍價約20萬

有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）計劃舉行其的第21次，也是最後一次慈善午餐，為慈善機構格萊德（Glide）基金會籌集資金。

慈善午餐的拍賣活動將於6月12日在eBay上進行競投，並將於6月17日結束，起拍價為2.5萬美元（19.6萬港元）。中標者和多達7位客人將紐約的Smith & Wollensky扒房與巴菲特共進午餐。

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現年91歲巴菲特於2000年開始通過慈善午餐拍賣活動為格萊德籌集超過3,420萬美元（約2.68億港元）。由於疫情關係，過去兩年的拍賣活動遭到取消。格萊德基金會表示，今屆將是最後一屆的午餐拍賣活動，但未有透露原因。

過往慈善午餐的中標者包括波場幣（TRON）創始人孫宇晨，他在2019年支付了創紀錄的457萬美元（約3,585萬港元）。

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責任編輯：黃苑筠