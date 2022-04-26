【二手樓價】焦點屋苑首季成績表出爐　利嘉閣︰樓價跌完！料次季回升

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，疫情轉緩，加上首階段放寬社交距離限制措施推動下，經歷3月份樓價終極一跌後，4月份樓市可望量升價穩，5月更料量價齊升，次季將步入明顯的反彈市。綜合利嘉閣地產研究部數據所得，今年3月全港50個指標屋苑的加權平均實用呎價繼續下跌，報14,879元，較2月的14,985元再跌0.7%，連跌7個月，並創近13個月新低。至於今年首季樓價跌了3.1%，而若與去年八月的歷史高位比較，更累跌5.3%。

全港三區樓價，3月份港九新界均全面報跌。當中，港島區8個指標屋苑的加權平均實用呎價跌0.7%，報17,771元。九龍區21個指標屋苑的平均實用呎價則跌0.6%，報16,051元。至於新界區21個指標屋苑平均實用呎價表現最遜色，按月跌0.8%，報12,782元，跑輸大市。至於列入觀察名單的50個指標屋苑當中，上月樓價報跌的屋苑有26個，佔整體比率52%，報升者有22個，另有2個屋苑因前月出現零成交而未能比對。

全港三區及部分指標樓價走勢

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第五波疫情於3月初最嚴峻，惟當時觸及頂峰後即徐徐回落，有買家趁業主減價下入市執平貨；而隨著疫情持續改善，買家紛紛加快入市步伐，造就交投量明顯增加，推動三月份50指標屋苑錄得684宗成交，按月大增53%；除打破半年來在四百餘至五百餘宗反覆徘徊外，更創下8個月最多的紀錄。三月份全港三區交投量中，港島區按月漲35%，錄107宗買賣；九龍區買賣勁升62%，全月有271宗；而新界區也增加51%，錄得306宗成交。月內交投最旺指標屋苑為嘉湖山莊，錄得48宗成交，緊次的沙田第一城及美孚新村分別錄得37宗及34宗買賣。

廖偉強指出，三月市況大病初癒，指標屋苑出現量升價跌的格局；而四月份市況已見明顯改善，尤以上半月交投極為暢旺，業主亦收窄議價空間，故料四月份可趨向量升價穩，50指標屋苑交投量有望再升約兩成，冀破八百宗水平，樓價則望平穩橫行，甚或出現輕微升幅。至於五月份，在一手新盤持續帶動整體樓市氣氛下，料二手市場亦可出現量價齊升的佳境，次季樓市將頗為樂觀。

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