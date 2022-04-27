  • 27°C
香港時間 : 2022427日 (三) 08:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

C朗葡萄牙巨資建豪宅 準備返家鄉退休生活

環球社會熱點 08:05 2022/04/27

分享：

分享：

英超球會曼聯球星C朗拿度一向重視家庭生活，與女友Georgina共同撫養多名子女。葡萄牙報章報道，C朗繼去年於葡萄牙首都里斯本買入豪宅後，去年於葡萄牙再擲重金買地，目前正興建豪宅準備將來的退休生活。

C朗暫放低喪子之痛 貼全家福賀女友同細女平安出院 【下一頁】

C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版） 【下一頁】

C朗（Cristiano Ronaldo）去年斥資約6,982萬港元，於葡萄牙Quinta da Marinha購買一塊地皮。《Correio da Manha 》近日報道，這塊地皮目前已開始興建豪宅。

瀏覽C朗名下總值近4.3億的豪宅

    點擊圖片放大
    +7
    +6

該報引述附近居民指，C朗買下的地皮最近圍封起來成為地盤，坦言對此樂見其成。

報道指，C朗計劃將興建好的豪宅用作投資，而雜誌《TV 7 Dias》聲稱C朗計劃在退休後與一家人在該處居住。據悉，該處距離他位於里斯本的豪宅僅半小時車程。

C朗一向愛買磚頭，去年就斥資650萬英鎊（約6,483萬港元）於里斯本購買豪宅，而單位也打破紀錄成為當地成交價最貴的豪宅。

英媒去年底形容C朗坐擁地產王國，估計其名下物業價值4,300萬英鎊（約4.29億港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

C朗暫放低喪子之痛 貼全家福賀女友同細女平安出院
2022/04/22
C朗暫放低喪子之痛 貼全家福賀女友同細女平安出院
C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）
2022/04/19
C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）
C朗掟爛自閉小球迷電話捱轟 獲家姐力撐偉大完美
2022/04/13
C朗掟爛自閉小球迷電話捱轟 獲家姐力撐偉大完美
朗尼點名「僅一人不會」 回應C朗妒忌指控
2022/04/08
朗尼點名「僅一人不會」 回應C朗妒忌指控
C朗生日雙大禮 IG破4億粉絲兼收79萬豪車
2022/02/08
C朗生日雙大禮 IG破4億粉絲兼收79萬豪車

你可能感興趣

C朗暫放低喪子之痛 貼全家福賀女友同細女平安出院
13:14 2022/04/22
C朗暫放低喪子之痛 貼全家福賀女友同細女平安出院
C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）
21:19 2022/04/19
C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）
C朗掟爛自閉小球迷電話捱轟 獲家姐力撐偉大完美
09:05 2022/04/13
C朗掟爛自閉小球迷電話捱轟 獲家姐力撐偉大完美
運動員 退休 豪宅 C朗拿度 葡萄牙 里斯本 曼聯 英超

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日 時間08:00）
【烏克蘭戰爭】德向烏運送防空坦克 土促俄烏領袖直接會面（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】德向烏運送防空坦克 土促俄烏領袖直接會面（不斷更新）
腺病毒或為英神秘肝炎成因 10童需移植肝臟（第二版）
腺病毒或為英神秘肝炎成因 10童需移植肝臟（第二版）
馬斯克逾5億私人飛機內籠曝光 飛一個鐘要2.9萬（多圖）
馬斯克逾5億私人飛機內籠曝光 飛一個鐘要2.9萬（多圖）
Le Creuset警告勿用1款油炒餸 令鍋具隨時壞
Le Creuset警告勿用1款油炒餸 令鍋具隨時壞
特朗普稱若仍是美國總統 普京唔敢每日提核武
特朗普稱若仍是美國總統 普京唔敢每日提核武
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款