C朗葡萄牙巨資建豪宅 準備返家鄉退休生活

英超球會曼聯球星C朗拿度一向重視家庭生活，與女友Georgina共同撫養多名子女。葡萄牙報章報道，C朗繼去年於葡萄牙首都里斯本買入豪宅後，去年於葡萄牙再擲重金買地，目前正興建豪宅準備將來的退休生活。

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C朗（Cristiano Ronaldo）去年斥資約6,982萬港元，於葡萄牙Quinta da Marinha購買一塊地皮。《Correio da Manha 》近日報道，這塊地皮目前已開始興建豪宅。

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該報引述附近居民指，C朗買下的地皮最近圍封起來成為地盤，坦言對此樂見其成。

報道指，C朗計劃將興建好的豪宅用作投資，而雜誌《TV 7 Dias》聲稱C朗計劃在退休後與一家人在該處居住。據悉，該處距離他位於里斯本的豪宅僅半小時車程。

C朗一向愛買磚頭，去年就斥資650萬英鎊（約6,483萬港元）於里斯本購買豪宅，而單位也打破紀錄成為當地成交價最貴的豪宅。

英媒去年底形容C朗坐擁地產王國，估計其名下物業價值4,300萬英鎊（約4.29億港元）。

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責任編輯：鄭錦玲