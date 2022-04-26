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屯門首幅限呎地流標　3年半來再現住宅地流標

股樓投資 18:35 2022/04/26

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地政總署公布，位於屯門青山公路大欖段近青發街的住宅官地流標，該幅地皮為政府首幅引入單位面積下限（280平方呎）要求之住宅用地。政府表示，由於發展商出價未達到政府就該用地所定的底價，故不接納收到的標書。值得留意，是次繼山頂文輝道豪宅地皮流標後，3年半以來再現住宅地皮流標。

發展局發言人指，雖然這次未能成功招標，但政府會繼續把最低單位面積要求落實於所有政府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目，以及其他涉及換地或契約修訂的私人住宅發展項目，以改善市民的居住空間和回應社會訴求。發言人指，很多市區重建局和港鐵的項目同樣設有最低單位面積要求，過去均成功招標，亦會考慮適時重推該用地。

萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明指，政府最後收到5份標書，數量已經比預期低，所以5個發展商的出價可能都會偏向保守，亦未必達到本身政府的底價。他續指，始終這幅屯門地的規模比較大，附近供應亦都比較多，而且今個財政年度還有很多幅住宅地皮可以供發展商考慮，因此發展商可能暫時應採取觀望態度，但相信對後市睇法仍然樂觀。

資料顯示，地皮於上周五（22日）截標，當時共有5個發展商入標，包括新地（00016）、長實（01113）、恒地（00012）、信置（00083）及嘉華（00173）。地皮佔地約36.3萬平方呎，設有單位最低面積280平方呎之下限，市場對地皮估值介乎72億至90億元，每呎樓面地價約5,500元至6,900元。

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撰文 : 謝昕蕎

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招標 賣地 估價 地政總署 屯門 發展商

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