【MPF】積金評級：強積金今年出現歷來最慘烈開局、首4個月人均累蝕逾3萬元　4月料損手逾14000元

積金評級估計，強積金今年出現歷年來最慘烈的首四個月開局，估算強積金4月再虧損超過644億港元，把2022年初以來的累計損失推高至超過1,406億港元。平均每名強積金成員預計4月份要損手超過14,000港元，今年累計更要蝕超過30,600港元。

積金評級又預計，強積金總資產將由3月底的約1.121萬億港元，下跌5.39%至4月底的約1.060萬億港元，相等於每名強積金成員的平均賬戶結餘由約244,400港元下跌至約231,200港元；若與2021年底的總資產約1.182萬億港元（相等於每名成員 257,700 港元）相比，更大跌10.27%。

強積金基金平均投資回報今年累跌逾9%

據該機構統計，強積金基金平均投資回報本月至今下跌了3.57%，今年以來則累跌9.41%。積金評級預料，中、港股票是本月及今年以來表現最不濟的資產類別，以過去12 個月計，將是第 10 個月見紅。

積金評級主席叢川普預計，4月份強積金將蝕約644億港元，令2022年年初以來強積金體系累計錄得驚人的 1,406 億港元虧損，相等於每名成員大概損手30,000港元。

積金局重申切忌試圖捕捉市況

積金局表示，留意到不時有機構發表強積金一季甚或一個月的短期表現報告。積金局重申，強積金乃長達三、四十年的長線投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期，故強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，亦切忌試圖捕捉市況。

積金局認為，強積金計劃成員應定期（例如半年或一年）審視強積金投資組合，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整。計劃成員如缺乏投資知識和時間管理強積金，可考慮預設投資策略，即俗 稱的「懶人基金」。

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