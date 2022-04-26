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【可再生能源】中電調整可再生能源上網電價　首季逾1.3萬宗申請已成功併網及收取上網電價

股市 18:29 2022/04/26

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【可再生能源】中電調整可再生能源上網電價　首季逾1.3萬宗申請已成功併網及收取上網電價

中電控股 （00002） 旗下中華電力公佈，會按政府宣佈調整「可再生能源上網電價」計劃的價格水平，相應調整可再生能源上網電價。可再生能源系統發電容量少於或等於10千瓦，每度電4元，多於10千瓦但少於或等於200千瓦，每度電3元；201千瓦至1兆瓦，每度電2.5元。

中華電力指，新「上網電價」將於4月27日（星期三）凌晨零時生效，適用於所有新提交的「上網電價」計劃申請，客戶經理會就最新安排通知客戶及他們的承辦商。

上網電價計劃申請逾七成為村屋

截至今年第一季，「上網電價」計劃已收到超過19,600份申請，其中約91%的項目已獲批准或已接駁至電網，合計發電容量約287兆瓦。所有申請當中，77.2%為村屋，4.7%來自工商客戶，5.8%來自住宅客戶及2.8%來自學校。其餘9.5%來自包括康樂用地、建築地盤及貨倉等。截至2022年第一季，超過13,300宗申請已成功接駁至電網及收取「上網電價」。

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港股 可持續發展 ESG 電力 中電 中電控股（00002）

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