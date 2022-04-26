【MPF】積金評級：4月份強積金創曆史上最爛開局 MPF成員4月份損手逾1.4萬元 今年累計蝕逾3.06萬元

過去多月，環球市場風起雲湧，資產市場大動蕩。香港獨立的專業強積金研究機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）預計，4 月份強積金將蝕約 644 億元，令 2022 年年初以來強積金體系累計錄得驚人的1,406 億元虧損。他特別指出今年以來的巨額虧蝕，是強積金 2000 年 12 月成立以來最大筆的虧損。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

叢川普指：「1,406 億港元的累計虧損是嚇人的，等於每名成員大概損手 30,000 元或平均兩個月薪水。假設成員每月儲蓄率為 10% ，這筆錢等於不見了兩年的積蓄。」他又指，歐洲的不穩、 通脹、 加息陰霾以及現時內地的疫情，都會打擊投資者的信心。其中中、港股票是強積金最重要的資產類別，過去 12 個月以來，已錄得第10個月的負回報，這也突顯了捕捉市場的難度 、分散投資的重要性以及要聚焦長線投資。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

積金評級指，估算強積金本月再虧損超過 644 億元，換言之平均每名強積金成員預計4月份要損手超過 14,000 元，今年累計更要蝕超過 30,600元。該公司又預計，強積金總資產將由 3 月底約 1.121 萬億元下跌 5.39% 至 4 月底約 1.060 萬億元，相等於每名強積金成員的平均賬戶結餘由約 244,400元下跌至約 231,200 元；若與 2021 年底的總資產約 1.182 萬億元（相等於每名成員 257,700 元）相比，更大跌 10.27%。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元，詳見【下一頁】



強積金基金的平均投資回報本月至今下跌了 3.57%，今年以來則累跌 9.41%，預料中、港股票是本月及今年以來表現最不濟的資產類別，以過去 12 個月計，將是第 10 個月見紅。

【千萬富翁】花旗調查：本港每13人便有1位千萬富翁 按年少8.1萬人 回落至43.4萬人，詳見【下一頁】



就積金評級的數據 ，積金局回應指，積金局瞭解強積金計劃成員十分關注強積金的投資表現。在過去2 1年，投資市場經歷不同的周期，強積金 制度一直發揮其作用，為計劃成員的退休儲蓄增值。積金局留意到不時有機構發表強積金一季甚或一個月的短期表現報告，指強積金乃長達30、40年的長線投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，切忌試圖捕捉市況。

積金局又指，強積金計劃成員應定期（例如半年或一年）審視強積金投資組合，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整。計劃成員如缺乏投資知識和時間管理強積金，可考慮預設投資策略 （俗稱 「 懶人基金 」）。

【消費券2022】大家樂推電子現金券套裝 買300元現金券送300元優惠券，詳見【下一頁】

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍