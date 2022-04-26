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【HAS 2022】手機業務面臨挑戰　華為：將加大研發投入克服困難

科技 18:27 2022/04/26

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華為輪值董事長胡厚崑在第19屆全球分析師大會（HAS 2022）中提到，中美貿易戰使華為近年發展遇到阻礙，但該企仍會加大研發投入，10年累計投入的研發費用超過8,450億元人民幣（約1萬億港元）。（華為官網截圖）

華為自中美貿易戰開始，一直受到美國打壓。在華為眼中，研發是突破美國制裁重圍的最佳途徑。華為輪值董事長胡厚崑今（26日）在第19屆全球分析師大會（HAS 2022）中提到，中美貿易戰使華為近年發展遇到阻礙，但該企仍會加大研發投入，10年累計投入的研發費用超過8,450億元人民幣（約1萬億港元）。

【華為策略】芯片供應受影響　華為研發技術尋出路

胡厚崑在會上提到，華為目前仍面臨諸多挑戰，但仍會持續強化創新能力，抓住千行百業數碼化、智能化發展以及人類社會低碳化發展的兩個大機遇。他指出，華為在2021年研發投入就達到1,427億元人民幣（約1,709億港元），佔全年收入的22.4%。10年累計投入的研發費用超過8,450億元人民幣（約1萬億港元）。

胡厚崑直言，華為手機業務下滑是一種遺憾，但同時給了機會讓華為思考終端層面的發展。他認為人們需要更多以人為中心的更好體驗，因此華為終端提出了全場景智能化發展戰略，例如透過引入AI、雲技術等能力，改變光伏行業（Photovoltaic Industry）的技術路線，加速可再生能源發展。以無線站點和數據中心為發力點，使用系統級低碳方案，打造綠色ICT基礎設施。而通過完善產品之間組合，適配至不同行業場景，幫助不同客戶加速數碼化轉型。

全球數碼化    指數級速度增長

華為戰略研究院院長周紅則表示，全球現在已進入智能時代，數碼科技豐富著人類生活和工作的各方面領域，在各種需求驅動下，全球數碼化正以指數級速度增長。他舉例說：「全球的移動寬帶數據流量從2010年的每月0.24艾位元組（EB），增長到2020年的每月60EB10年間增長超過250倍；中國的移動寬帶數據流量，從2010年的每月0.033EB，發展到2020年的每月13EB，增長超過400倍。」

【華為5G】華為擬推「5G手機殼」　抵抗美國制裁

為盡早達至「雙碳」目標，向綠色可持續發展目標推進，周紅指出，ICT技術已不限於在日常生活中應用，甚至已滲透在各行業中，包括智能運輸、智能港口和智能採礦之中，而未來將開拓更多在健康管理、智能機械人、可持續發展及混合數碼世界（hybrid digital world）等領域。

ICT技術推動「雙碳」　華為倡智能世界4大願景

周紅另分享對未來智能世界4大願景，包括：

1. 打破舊有物理、化學及生物學知識的框架，去理解世界法則，透過發明和發現新物料和結構分子，創造出創新應用技術。

2. 超越生物限制去認識大自然和人類，例如利用科技去感知更廣闊的世界，甚至進入量子領域，從以在應用層面上，超越感官以外的方式去體驗生活，就像運用科技協助，使用腦電波與人溝通及駕駛汽車等。

3. 運用AI創造全新運算模型，解決世界和人類的問題。舉例說，現時已可利用超級電腦取代人腦，處理複雜運算問題，這在運算效率上可大大提高8萬倍。

4. 突破「雜訊通道編碼定理」（Shannon limit ） 釋放ICT潛力，以配合未來在VR/AR等設備上更多的應用需求。

【華為新品】華為輕旗艦nova 9 SE登場　主打Vlog拍攝售$2,788

華為於今天（26日）起一連2日，在深圳召開第19屆全球分析師大會（HAS 2022），並聚焦3大主題，包括：邁向智能世界2030年的新趨勢和挑戰，及華為整體戰略的思考；如何通過持續創新和深耕數碼化，為客戶和社會創造價值；如何通過綠色資訊及通訊科技使各行各業綠色發展。

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責任編輯：陳卓賢

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