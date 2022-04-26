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【零售綠債】工銀亞洲：首日認購反應熱烈　每名客戶每人平均認購11手

Hot Talk 18:20 2022/04/26

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工銀亞洲指零售綠債首日認購反應熱烈，每名客戶每人平均認購11手。

工銀亞洲指該行首日綠色零售債券認購反應熱烈，接獲不少客戶查詢。該行客戶首日最高認購金額約為500萬元（即500手），至於每名客戶每人平均認購金額約為11萬元（即11手）。工銀亞洲指，今批綠色零售債券與去年iBond認購熾熱反應相若，預計認購期內表現持續理想。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，是次零售綠色債券令零售客戶明白到ESG投資不只是一個概念，更是一個值得考慮的投資主題。尹可豐續指，過去在銀行零售層面推出的產品包括ESG股票或是ESG基金，比較保守的有綠色存款，現時綠色債券可以填補零售債券這一環節，為客戶提供一個既有穩定回報，又可以緊隨通脹率的綠色投資產品。

他又表示，工銀亞洲的綠色零售債券首日認購反應熱烈，相信主要是由於在2022年持續低息，及投資市場較為波動的情況下，現時較多客戶追求穩健的投資產品，綠色零售債券作為投資者防守型的資產配置工具，最低息率高達2.5厘，且每半年派息一次，回報穩定，因而對大部分投資者而言具一定吸引力。他續指，根據港府統計處最新公布數字，2月綜合消費物價指數按年升1.6%，意味著未來通脹上升機會較高。而綠色零售債券作為通脹掛鈎債券，以浮息計收益率相對較為吸引。

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