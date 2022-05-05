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【綠色債券】一文看清綠色零售債券開賣各行反應　中銀：手機認購人數較去年iBond多三成、富途認購人數超過7萬人（不斷更新）

Hot Talk 15:26 2022/05/05

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【綠色債券】一文看清綠色零售債券開賣首日各行反應　耀才收8500人申請、工銀亞洲：有大戶認購500萬元（不斷更新）

港府首批3年期綠色零售債券 （新上市編號：04252） 於4月26日至5月6日接受認購，在保證息率2.5厘下，有銀行指出，綠色零售債券首日銷情與去年iBond 相若。由於綠色零售債券沿用iBond循環配發機制，大額認購獲分配手數不會有優勢，大多銀行、券商指，客戶平均認購約5萬至20萬元，但仍有銀行錄得客戶大手認購500萬元。

本文綜合各銀行、券商最新銷情通報。

綠色零售債券開售至5月6日，銀行券商齊推認購優惠，有銀行推iPhone抽獎應戰，詳情可見【下一頁】

富途：認購人數超過7萬人

富途表示，於5月5日上午11時42分，綠色債券認購人數超過7萬人。而銀行融資認購截至今日下午4時，最高可認購5手。

滙豐未提首日認購數據　重申會為客戶種樹

滙豐為綠色零售債券兩家牽頭行之一，該行表示，開售首日認購反應熱烈，但未有交代認購客戶人數或平均認購手數，僅指約8成申請透過數碼渠道遞交。

該行重申，客戶於認購期內透過應用程式成功開立投資戶口，並成功認購並獲分配綠色零售債券，滙豐會透過與全球植樹造林慈善機構One Tree Planted的合作計劃，代表客戶於印尼種一棵樹。

中銀：首兩小時數千認購　平均認購7手

另一牽頭行中銀香港下午已表示，首兩小時已獲數千位客戶認購。中銀於黃昏再更新，首日客戶經電子渠道認購佔比近8成，其中經手機銀行申請人數較去年第八批iBond上升超過3成，線上平均認購為7手。

中銀重申，經該行成功認購的客戶可自動參加抽獎，有機會贏取MacBook或iPhone等超過350份獎品。

恒生：每人平均認購逾8手

恒生銀行表示，首日客戶平均認購金額超過8萬元，平均每人認購超過8手綠債，約有7成客戶透過恒生e-banking網上認購。

工銀亞洲：每人平均認購11萬元

工銀亞洲指，該行客戶首日最高認購金額約為500萬元（即500手），每名客戶平均認購金額約為11萬元（即11手）。工銀亞洲指，綠色零售債券與去年iBond認購熾熱反應相若，預計認購期內表現持續理想。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，綠色零售債券作為投資者防守型的資產配置工具，最低息率高達2.5厘，且每半年派息一次，回報穩定，因而對大部分投資者而言具一定吸引力。

信銀國際：客戶平均認購金額超過9萬元

信銀國際指，今日綠色零售債券認購首日，客戶之平均認購金額超過9萬港元，最高認購金額為50萬港元。

耀才：近8500人申請、多數認購5手以上

耀才透露，今日零售綠債已經接近8500人申請，大多數是認購5手以上。

招商永隆：平均每名客戶認購金額21萬元

接受認購首平均每名客戶認購金額為21萬元，而最高認購金額為港幣1000萬元。經電子渠道（流動銀行／網絡銀行）認購的客戶人數達88%。

【ET財智Talk】晉達特約：股市顯著調整　 ESG投資仍有機遇？（立即收看）

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