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【新創建旗下】協興前高級經理被控受賄100萬元、涉啟德體育園項目　廉署：協興全面協助調查

股市 18:19 2022/04/26

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【新創建旗下】協興前高級經理被控受賄100萬元、涉啟德體育園項目　廉署：協興全面協助調查

新創建 （00659） 旗下承建商協興建築一名前高級經理涉貪受查，廉政公署今日公布落案起訴4人，控告他們涉嫌行賄受賄100萬元，令行賄一方在協興建築項目上得到優待，以及涉嫌串謀偽造帳目以掩飾支付有關賄款。廉署提及的建築項目，包括一個私營建築項目以及啟德體育園項目共3份泥水工程合約，合約總值3.1億元。

廉署特別提及，協興在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉署表示，早前接獲投訴後調查，並向律政司徵詢法律意見，繼而落案起訴4名被告。4人獲准保釋，明日（4月27日）在東區裁判法院應訊。

涉案被告包括：

1）協興前高級經理吳和能（58歲），被控一項代理人接受利益罪名

2）利成泥水工程股東兼董事姚樹穩（59歲），被控一項向代理人提供利益罪名，以及一項串謀偽造帳目罪名

3、4）利成另一名股東兼董事麥鴻藻（65歲）、順發貿易東主姚順全（61歲），則被控一項串謀偽造帳目罪名

廉署：協興前高級經理無合理辯解收款100萬元

廉署指，吳和能在協興任職時，主管協興建築地盤的地盤服務支援工作。其中一項控罪指吳和能涉嫌於2021年7月27日，無合法權限或合理辯解下從姚樹穩接受賄款100萬元，作為在與協興的事務或業務有關的事上，對利成予以或曾經予以優待的誘因或報酬。

另一項控罪指姚樹穩涉嫌於同日，無合法權限或合理辯解下以相同目的，向吳和能提供上述賄款100萬元。

姚樹穩、麥鴻藻及姚順全涉嫌於2015年7月13日至2021年11月10日期間，一同串謀並與另一人士串謀，不誠實地捏改多份為會計用途而製備或用作會計用途的文件。

涉案文件包括由利成向順發開出的採購訂單、由順發向利成開出的發票、順發的送貨單，以及由順發開出的正式收據。該等文件看來顯示利成已就該等採購訂單向順發付款。相關交易被指並不存在，其目的為掩飾其他開支，包括上述100萬元的賄款。

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