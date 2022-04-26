【高息股】新創建逾23億元收購 廣西高速公路4成股權

新世界發展(00017)及旗下新創建(00659)同時宣布，新創建的間接全資附屬公司與龍光基業、龍光交通及目標公司廣西龍光貴梧高速公路有限公司，訂立股權及債權轉讓合同。根據合同，買方已有條件同意向龍光基業收購目標公司的40％股權及應收股息，及向龍光交通收購其債權人權利，總代價約為19.02億人幣，相當於約23.3億元。完成交易後，新創建及龍光基業分別持有該項目40％及60％股權，並預計作為新世界發展集團及新創建集團各自的合營企業入賬。新創建周二收報6.97元，跌0.4%。

貴梧高速位於廣西，連接貴港至梧州，全長約198公里，特許經營期至2045年，截至2021年 12月31日止年度的稅後淨利潤為人民幣1.71億元。

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新創建在公告指，目標公司完全擁有高速公路的經營權。收購事項與新創建的投資策略一致，預計將進一步加強道路業務作為新創建集團核心業務之一，並將進一步擴展新創建在內地基礎設施投資方面的足跡。預計收購事項完成後，高速公路將為新創建的現金流及財務表現帶來即時貢獻，有利於集團的道路業務的整體表現。

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