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【新世界系】新創建斥23億元收購貴梧高速40%權益　完成後集團公路項目總長度增至接近1,000公里

股市 18:05 2022/04/26

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【新世界系】新創建斥23億元收購貴梧高速40%權益

新創建 （00659） 宣佈，向龍光交通集團收購廣西貴港至梧州高速公路 （貴梧高速） 40%權益，總代價約19億元人民幣 （ 約23億港元 ），預計交易完成後，貴梧高速可為新創建的現金流及財務表現帶來即時貢獻，並支持集團的可持續漸進股息政策。

完成收購後，新創建旗下公路項目總長度增至接近1,000公里。除加強道路業務，亦提升道路組合的平均餘下特許經營期，進一步推動集團達致可持續長遠增長。

貴梧高速特許經營期至2045年

貴梧高速位於廣西，連接貴港至梧州，全長約198公里，特許經營期至2045年，截至去年底年度的稅後淨利潤為1.71億元人民幣。新創建行政總裁馬紹祥表示，今次收購的貴梧高速位於戰略位置，處於內地西南地區的交通樞紐，連接廣東、雲南、貴州、北部灣及東盟市場，相信交易有助集團進一步融入國家發展大局。

新創建首席營運總監何智恒稱，集團一直在物色回報理想及現金流強勁的項目，旨在加強現有業務，提升業務組合的質素，為持份者帶來長遠及可持續增長。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋（立即收看）

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港股 新創建集團（00659） 收購 新世界 交通
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