  • 28°C
香港時間 : 2022426日 (二) 18:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

退休生活│退休前後兩大財務準備　3個階段不同開支要留意

股市 18:07 2022/04/26

分享：

分享：

無論你想提早退休，又或是準備退休，有否問自己是否已為退休生活作好準備？退休前後的生活開支有何分別？有3個階段你要知。

滙豐香港退休金主管盧德芳提到，大至可以把退休策劃分為兩個階段：（1）退休前建立足夠的儲蓄，及（2）在退休後按需要逐步領取退休資金，支付理想的退休生活。

退休策劃的成功關鍵，是成員能否準確拿儲蓄目標，及在退休後有否按需要分段提取儲備，並適時調整投資策略，捉緊財富增值的機會。

清楚退休初期及後期開支變化

訂立儲蓄目標最難掌握的就是估算退休後每月的生活開支。大家不要單憑一個估值來概括退休支出，因為退休生活至少可分為三大階段，而且初期與後期的開支可以相差很大，所以應列出不同退休階段的相關支出項目，例如醫療、長者護理、旅遊、私家車、消閒娛樂、裝修、遺產等，方能為退休作出較準確的預算。

1.活躍期：退休初期你擁有與退休前差不多的健康狀況及活動能力，退休後空閒時間多了，你會較活躍於家庭聚會及社交活動、建立興趣、外出旅遊、作家居維修等，除了基本生活開支，你需預留額外儲備應付各項活動及消閒娛樂的支出。

2.平穩期：當完成大部分短期目標後，真正步入悠長的退休旅程，生活相對變得被動，開支亦隨之穩定下來。

3.衰老期：活動能力漸漸下降，甚至需要別人協助起居生活，醫療護理開支逐漸增加並成為主要支出項目。

定期檢視餘額並逐步提取

退休後如何有序地提取儲蓄，避免過早花光辛苦儲下來的退休金，並預留所需金額應付衰老期的醫療護理開支？

成員可考慮定期提取強積金服務，在退休後每月提取指定金額作長期而穩定的終身退休收入。

同時，成員亦可利用強積金受託人的退休生活評估工具，定期計算儲備是否足以應付餘下的退休生活。

當發現資金不足時，適時調整開支項目及投資組合，盡量做到收支平衡。

相關文章

40歲投資理財大法　兩類資產要積極買
今日
40歲投資理財大法　兩類資產要積極買
綠色債券4252│綠色零售債券4252今日接受認購　買賣策略話你知
今日
綠色債券4252│綠色零售債券4252今日接受認購　買賣策略話你知
退休策劃有助增加 退休生活的信心
2022/04/25
退休策劃有助增加 退休生活的信心
三大收息股比較　電訊盈科008 VS 中移動941 VS GX恒生高股息率3110逐隻分析
今日
三大收息股比較　電訊盈科008 VS 中移動941 VS GX恒生高股息率3110逐隻分析
南方A50（02822）│萬億養老金快入市　A股不宜太淡吼位買南方A50
今日
南方A50（02822）│萬億養老金快入市　A股不宜太淡吼位買南方A50

你可能感興趣

40歲投資理財大法　兩類資產要積極買
今日 17:10
40歲投資理財大法　兩類資產要積極買
綠色債券4252│綠色零售債券4252今日接受認購　買賣策略話你知
今日 13:10
綠色債券4252│綠色零售債券4252今日接受認購　買賣策略話你知
退休策劃有助增加 退休生活的信心
00:01 2022/04/25
退休策劃有助增加 退休生活的信心
退休金 強積金 護理 儲蓄 退休

上一篇文章

三大收息股比較　電訊盈科008 VS 中移動941 VS GX恒生高股息率3110逐隻分析

下一篇文章

【新世界系】新創建斥23億元收購貴梧高速　完成後集團公路項目總長度增至接近1,000公里
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】恒指夜期升134點　科技股ADR挾升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升134點　科技股ADR挾升（不斷更新）
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【港股市況】恒生指數升65點、二萬關得而復失　滙豐恒生跌逾4%　美團升近5%、阿里巴巴升逾3%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升65點、二萬關得而復失　滙豐恒生跌逾4%　美團升近5%、阿里巴巴升逾3%（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【HSBC滙豐業績】滙豐收跌4%失50元關　首季稅前利潤少賺28%勝預期、今年或無法進一步回購
【HSBC滙豐業績】滙豐收跌4%失50元關　首季稅前利潤少賺28%勝預期、今年或無法進一步回購
【美股期貨】俄羅斯外長警告有核戰爭風險　美長債息跌穿2.8厘　道指期貨轉跌83點（不斷更新）
【美股期貨】俄羅斯外長警告有核戰爭風險　美長債息跌穿2.8厘　道指期貨轉跌83點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款