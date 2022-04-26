退休生活│退休前後兩大財務準備　3個階段不同開支要留意

無論你想提早退休，又或是準備退休，有否問自己是否已為退休生活作好準備？退休前後的生活開支有何分別？有3個階段你要知。

滙豐香港退休金主管盧德芳提到，大至可以把退休策劃分為兩個階段：（1）退休前建立足夠的儲蓄，及（2）在退休後按需要逐步領取退休資金，支付理想的退休生活。

退休策劃的成功關鍵，是成員能否準確拿儲蓄目標，及在退休後有否按需要分段提取儲備，並適時調整投資策略，捉緊財富增值的機會。

清楚退休初期及後期開支變化

訂立儲蓄目標最難掌握的就是估算退休後每月的生活開支。大家不要單憑一個估值來概括退休支出，因為退休生活至少可分為三大階段，而且初期與後期的開支可以相差很大，所以應列出不同退休階段的相關支出項目，例如醫療、長者護理、旅遊、私家車、消閒娛樂、裝修、遺產等，方能為退休作出較準確的預算。

1.活躍期：退休初期你擁有與退休前差不多的健康狀況及活動能力，退休後空閒時間多了，你會較活躍於家庭聚會及社交活動、建立興趣、外出旅遊、作家居維修等，除了基本生活開支，你需預留額外儲備應付各項活動及消閒娛樂的支出。

2.平穩期：當完成大部分短期目標後，真正步入悠長的退休旅程，生活相對變得被動，開支亦隨之穩定下來。

3.衰老期：活動能力漸漸下降，甚至需要別人協助起居生活，醫療護理開支逐漸增加並成為主要支出項目。

定期檢視餘額並逐步提取

退休後如何有序地提取儲蓄，避免過早花光辛苦儲下來的退休金，並預留所需金額應付衰老期的醫療護理開支？

成員可考慮定期提取強積金服務，在退休後每月提取指定金額作長期而穩定的終身退休收入。

同時，成員亦可利用強積金受託人的「退休生活評估工具」，定期計算儲備是否足以應付餘下的退休生活。

當發現資金不足時，適時調整開支項目及投資組合，盡量做到收支平衡。