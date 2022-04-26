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【新舊首富】Elon Musk拒絕與Bill Gates就慈善或氣候變化合作 皆因沽空Tesla

環球政經 18:24 2022/04/26

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Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克表示，拒絕與微軟（美：MSFT）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的慈善合作邀請，並指責比爾蓋茨沽空特斯拉。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

馬斯克公開了自己與比爾蓋茨的對話短信，當中他向比爾蓋茨問道是否斥資數十億美元以沽空Tesla，比爾蓋茨回覆指自己尚未沽空Tesla。馬斯克其後表示，當比爾蓋茨沽空特斯拉，他就無法認真對待氣候變化方面的慈善事業，並指特斯拉是在解決氣候變化方面做得最多的公司。

 

【社交平台】Elon Musk成功收購Twitter　 總值440億美元 【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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經濟 比爾蓋茨 馬斯克 Tesla 沽空

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