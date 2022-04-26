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【業績｜醫藥】復星醫藥首季少賺45%、受累BioNTech持股減值　復必泰港澳台累計接種逾2400萬劑

股市 17:58 2022/04/26

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【業績｜醫藥】復星醫藥首季少賺45%、受累BioNTech持股減值　復必泰港澳台累計接種逾2400萬劑

復星醫藥 （02196） 公布，今年首季營業收入按年增29%至103.8億元（人民幣，下同），列帳溢利按年跌45%至4.6億元。復星醫藥指，公司所持的BioNTech（美：BNTX）等金融資產股價下跌，期內公允值變動損失3.38億元，較去年錄1.89億元收益遜色。若扣除非經常損益影響，復星醫藥首季多賺22%至8.01億元。

復星醫藥指，首季收益受惠於mRNA新冠疫苗復必泰、注射用曲妥珠單抗「漢曲優」、馬來酸阿伐曲泊帕片「蘇可欣」、肝素系列製劑等產品的增長貢獻。公司指，至今年3月底，復必泰在港澳台累計接種逾2400萬劑。

復星醫藥續指，上季獲許可向中低收入國家供應默沙東研發的新冠藥物Molenupiravir、輝瑞新冠藥物Nirmatrelvir等。在內地疫情上，復星醫藥3月在上海建立方艙實驗室協助檢測工作，由公司自主研發的新冠病毒抗原檢測劑盒也於4月獲批內地上市。

因應內地疫情升溫，復星醫藥業績前股價大升7%，收報34.55港元。

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