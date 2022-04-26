英政府考慮公眾假期增至9日 6月3日定為白金禧假

英國政府將今年6月3日訂為法定假，為慶祝英女王登基70周年。有多名商界領袖向首相約翰遜致函，希望將6月3日訂為永久公眾假期，成為英國「白金禧假」。據悉，英國政府將仔細研究上述提議。

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英國今年特別新增6月3日為白金禧假（Platinum Jubilee Bank Holiday），並把原定5月2日的春季銀行假期（Spring Bank Holiday）延遲至6月2日加冕日放。當地自6月2日至5日會舉辦連串活動，民眾亦能放4日小長假，慶祝英女王（Queen Elizabeth II）登基白金禧年。

投資者及企業家Deborah Meaden發起聯署活動，致函首相約翰遜（Boris Johnson）及財相辛偉誠（Rishi Sunak） ，呼籲考慮將6月3日永久訂為公眾假期，認為新假期有助提振經濟，同時向英女王致敬。

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該活動委託會計師事務所羅兵咸永道（PwC） 作研究調查，顯示政府高估新銀行假期成本64%，同時未有考慮假期對社會及健康有正面作用。

活動獲商界領袖響應，包括英國獨立電視（ITV） 首席執行官Carolyn McCall，多個組織如工業聯合會（CBI） 、款待行業協會UK Hospitality 等亦簽名贊成。據悉，首相府將仔細考慮上述提議，民眾屆時有望享有9日公眾假期，但仍低於歐盟國家的11日法定假期。

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責任編輯：郭麗明