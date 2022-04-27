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【海外物業】倫敦泰晤士河畔現樓Goodluck Hope　單位446平方呎起　最平首期22萬港元可入市

股樓投資 13:57 2022/04/27

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英國倫敦是不少移民人士首選，因城市發展完善，住宅交通便利。倫敦泰晤士河畔項目Goodluck Hope由新鴻基地產郭氏家族基金(KFI)及英國著名地產發展商Ballymore攜手打造，提供一站式生活，投資自用皆宜。項目座落於歷史悠久的利茅斯半島（Leamouth Peninsula），享三面環水的壯闊河景，既可俯瞰泰晤士河，亦可享金絲雀碼頭的醉人美景，同時又能快速投入繁華社區，享便捷生活體驗。

Goodluck Hope項目圖片

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Goodluck Hope整個項目包括2,000平方米商業空間及235平方米教育空間，項目共設10幢住宅大樓，共804個單位，部分單位已經入伙。項目提供開放式至三房、二房複式及三房複式，以及二至三房Loft特色單位，入場價最平的是開放式單位，售價為42.75萬英鎊，實用面積446平方呎，附送146平方呎露台，首期僅為樓價的5%（折合港幣約22萬餘）。一房單位最平售價為55萬英鎊，實用面積599平方呎，設56平方呎露台；兩房單位最平售價為67.05萬英鎊，實用面積780平方呎，設73平方呎露台；三房單位最平售價為86.5萬英鎊，實用面積1,068平方呎，連56平方呎露台。

中原（海外）營業董事許大衛表示，金絲雀碼頭是全球知名度極高的金融中心，除了有世界500強跨國企業進駐外，還分佈眾多大型商場、超市、購物中心、餐飲及娛樂場所。因此，不少白領及金融才俊都會選擇在附近置業或租住，當地租賃市場十分旺盛。在商業區居住難免會欠缺一種家的舒適感，而Goodluck Hope的地理優勢獨一無二，提供便捷卻悠閒的優質生活，兩者同時兼得，正正滿足到下班後想盡快享受寧靜及歡樂時光的住客們。

倫敦金絲雀碼頭型住宅項目展銷會將於5月7至8日（週六、日）於銅鑼灣謝斐道535號Tower 535 9樓901室舉行，開放時間為中午12時至下午6時。

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撰文 : 謝昕蕎

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