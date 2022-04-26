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【消費券2022】大家樂推電子現金券套裝 買300元現金券送300元優惠券

理財智慧 16:36 2022/04/26

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晚市恢復堂食，大家樂乘勢於網上平台eatCDC.com推出「買 300元送300元」電子現金券套裝，購買每滿3套電子現金券套裝，更可額外獲取 50元優惠券。

買3套額外送50元優惠券，套裝即日起於eatCDC.com（按此連結）發售，只需登入eatCDC.com購買300元大家樂電子現金券套裝（15張20元電子現金券），即可額外獲取價值300元大家樂電子優惠券，網上訂單可最多購買6套現金券，適用於大家樂各大分店（100+除外）。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

為了方便顧客隨時隨地使用，顧客只需向收銀店員出示手機，或於自助點餐機掃描電子券QR code後，便可直接使用，無需兌換實體券。顧客更可於eatCDC.com隨時查閱電子帳戶及兌換電子券，免卻忘記攜帶或遺失實體券等煩惱。為方便不同顧客購買，大家樂分店亦有實體現金券套裝發售。

大家樂電子現金券套裝（ 20 x 15張）即日推出，售完即止，送 300元的電子優惠券當中包括任何時段惠顧滿20元可使用10元電子優惠券（2張）、早市惠顧滿 29元送湯粉一碗（細）電子優惠券（5張）、午市惠顧滿 50元可使用5元電子優惠券（10張）、午市或晚市惠顧任何焗類可使用5元電子優惠券（10張）、茶市惠顧滿 29元送「精明加配」小食一款電子優惠券（5張）、晚市惠顧滿 60元可使用10元電子優惠券（5張） 、上午11:00後惠顧外賣燒味斬料滿 50元可使用10元電子優惠券（5張）。另外，大家樂推出獎賞Double-up，購買 300電子現金券套裝每滿3套，額外送惠顧滿20元減10元電子優惠券（5張），所有電子現金券及優惠券有效期為即日至2023年3月31日。

【溫股知新】虎年暫時仲係苦   剖析基建消費股

【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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