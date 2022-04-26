【頭戴式裝置】元宇宙帶動　研究：2021年亞太地區AR/VR頭戴式裝置市場增長60%

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隨著Meta提出元宇宙概念後，帶動擴增實境和虛擬實境（AR/VR）頭戴式裝置的發展。據IDC《AR/VR 頭戴式裝置季度追踪報告》的最新數據顯示，2021年亞太區的擴增實AR/VR頭戴式裝置市場年增長60.8%，出貨量達到219萬部。
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IDC亞太區AR/VR和遊戲研究市場分析師廖燁曦表示，雖然亞太地區受惠於Meta Quest 2，但更大的推動力來自DPVR、Pico、愛奇藝、Nolo等品牌。在2021年，亞太區超過60%的AR/VR頭戴式裝置市佔率，來自中國的品牌；其中大部分是針對中國市場，但該些品牌亦正拓展外地市場。
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IDC點名亞太區AR/VR頭戴式裝置出貨量前五名廠商，包括Meta、DPVR、Pico、愛奇藝及HTC。其中Meta在前五名中獲得最大的年增長，達到276.2%。主要是由於Quest 2在2021年的銷量持續上升，其中澳洲、日本、韓國和台灣等成熟市場的需求量很大。
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責任編輯：廖淑瑩