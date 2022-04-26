【頭戴式裝置】元宇宙帶動 研究：2021年亞太地區AR/VR頭戴式裝置市場增長60%

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▲ 據IDC《AR/VR 頭戴式裝置季度追踪報告》的最新數據顯示，2021年亞太區的擴增實AR/VR頭戴式裝置市場年增長60.8%，出貨量達到219萬部。