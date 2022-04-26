【大行看法】瑞銀：下調中國股票企業盈利增長預測至11%　建議加倉三類股份

▲ 瑞銀：下調中國股票企業盈利增長預測至11% 建議加倉三類股份

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告指，內地幾個主要城市採取了新一輪封控措施，反映中國在短期內不太可能改變防疫政策，料消費可能下滑，但對供應鏈的影響有限。由於短期內企業盈利預期料將下調，中國股票表現將受限，但目前的估值已經計入大多數負面因素，建議投資者加倉週期型和價值型板塊，以及即將進行或已開始股票回購的企業。

瑞銀表示，通信服務、可選消費和工業的行業增長可能放緩，將今年企業盈利增速預期從13%下調至11%，其中，通信服務和可選消費板塊的盈利增長預測從中低雙位數下調至高個位數，對工業板塊的預測下調1個百分點至7.5%，對信息科技（IT）板塊的預測下調2個百分點至18.5%。

中央可能加大財政和貨幣政策支持力度

另外，該行指，消費需求明顯受到最近一輪防疫封鎖和出行限制的影響，料影響將持續至第二季初。消費服務和可選消費受到最大衝擊，製造業活動和供應鏈也受到不同程度的干擾。

然而，鑒於經濟增長面臨的挑戰可能加劇，尤其是今年上半年，瑞銀仍預計中央政府將加大財政和貨幣政策支持力度，認為貨幣政策方面將進一步降準降息，基建投資仍將是重點，而房地產政策執行上也將更加靈活。同時，其他城市可能也將採取類似於北京的消費券計畫，以便在封控措施放鬆後促進居民消費。

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