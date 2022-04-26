【MIRROR演唱會】MIRROR首次紅館演唱會開10場 票價分別1280元﹅880元及480元 （多相）

鏡粉們終於等到了！人氣男團MIRROR將於7月首次踏足紅館開演唱會，並於今日（26日）正式公布詳情。《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》將舉行10場演唱會，分別由7月25日至31日﹅8月2至4日，共開10場，門票價錢分別為1280元﹅880元及480元。

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今次是MIRROR成軍3周年以來第三度開演唱會，去年在九展連開6場，惟一票難求，令不少鏡粉大失所望，未能一睹偶像台上風彩，所以當得悉MIRROR將要踏入紅館，鏡粉們已大為緊張，四出打聽有那些優先訂票贊助，期望能搶到一張門票。今日記者會上就宣布演唱會由富衛保險贊助，MOX及Citibank優先訂票。

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「點解想買張演唱會飛都咁難？」這是不少粉絲的心聲，同時大家已開始密密打聽如何能透過贊助商，笑言要先申請定信用卡或開始儲積分。當然還有大家最渴求的，就是採取買票實名制！

今天也是MakerVille行政總裁魯庭暉首次以新的身份出席公開活動，並與演唱會主辦代表大合照，包括Music Nation藝員及演藝項目管理助理副總裁李秀儀、富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國，以及指定贊助HKT代表、聯合贊助Katch代表、優先訂票Citi The Club信用卡代表、MOX代表、震動大氣叱咤903代表及音樂滾動 MOOV代表。

今次演唱會記者會在西九龍文化區舉行，公司還貼心地邀請了逾百名鏡粉出席，讓他們與偶像近距離接觸。場地布置亦具心思，彩用T字台，MIRROR成員出場後走向前背對背排開，在宣布詳情後更有大量汽球彩紙從天而降，加上粉絲們的尖叫聲，甚具氣氛。

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記者：張以正