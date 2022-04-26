英國能源價格升 基層為慳錢停用暖氣著7件衫保暖

受俄烏戰爭及通脹等因素影響，再加上英國本月初上調能源價格上限，英國近日能源價格飆升。英媒訪問多個英國家庭了解生活成本上升帶來的影響，有基層家庭透露有時為慳錢停用暖氣，自己要改著7件衫保暖。

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英國監管機構由4月1日起，大幅上調能源價格上限54%，創下2017年以來的最大升幅。全英國約2,200萬戶家庭受影響，每年電費大幅增加約2,000英鎊（約2萬港元）。

英媒《鏡報》訪問多個受能源價格飆升影響的家庭。其中57歲的戴維斯（Tracy Davies）本身患有纖維肌痛（Fibromyalgia）不良於行，與丈夫Paul及兩名患有自閉症的成年子女同住在英格蘭柴郡（Cheshire）。

他們一家獲得多項津貼，大約每月有2,500英鎊（約2.5萬港元）的收入。不過他們每月開支達到1,609英鎊（約1.6萬港元），其中近4成為能源方面的開支。

能源價格上限調整後，他們一家每月的能源開支由333英鎊（約3,320港元）飆升92%至640英鎊（約6,390港元）。

戴維斯夫婦只能開源節流，趁一對子女離家到護理機構時關閉家中暖氣，兩夫婦穿上7件衣服來保暖。

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而38歲單親媽媽Claire Pulfrey本身患關節炎，曾於特殊學校擔任助教，她目前與3名年齡分別為17歲、9歲和7歲的兒子居住。

Claire目前是一名全職媽媽，連同幼子特殊需要津貼、兒童津貼及殘疾津貼等計算，每月收入約為1,800英鎊（約1.8萬港元）。

他們一家每月的總開支約為1,237英鎊（約1.23萬港元），而能源支出佔近13%。Claire透露日用品及能源費佔日常開支最大一部分，現時只能減少購買零食給兒子，也盡量減少外出。

英國智庫Resolution Foundation早前預計，英國約有500萬戶家庭因能源費面臨沉重生活壓力，即能源費用佔總生活開支起碼1成。

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責任編輯：鄭錦玲