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【L’OCCITANE】歐舒丹上季銷售增20.3%至4.3億歐元　全年銷售淨額增16.7%至18億歐元

股市 17:36 2022/04/26

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歐舒丹上季銷售增20.3%至4.3億歐元　全年銷售淨額增16.7%至18億歐元

歐舒丹 （00973） 公布今年首季業績，季度銷售淨額達4.35億歐元，按年增長20.3%；2022財年12個月的銷售淨額達18.1億歐元，按年增長16.7%。

若以品牌劃分，上季L’Occitane en Provence的銷售淨額達3.06億歐元，按年增長11.5%；ELEMIS期內銷售淨額達6316.1萬歐元，按年增長49%；LimeLife首季銷售增長達2608.1萬元，按年下跌32.8%。

LimeLife的銷售額仍然低迷

歐舒丹表示，本財年銷售增長主要受惠於核心品牌 L’Occitane en Provence錄得強勁增長，而ELEMIS的增長亦進一步加快，主要受水療及批發業務反彈、美國及英國網上銷售表現強勁，以及隨著放寬旅遊限制以致海運及航空業務復甦所帶動。

不過，LimeLife的銷售額仍然低迷，主要由於去年的高基數及本年度美容顧問離職所致。

就地區表現而言，大多數主要市場於2022財年12個月取得令人鼓舞的增長，其中以巴西、俄羅斯、香港、英國及中國為首，按固定匯率計算的增長分別為37.0%、24.8%、24.0%、21.4%及16.8%。

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