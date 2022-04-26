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【買樓理財】1965年花7.85萬置業　現1350萬沽貨　西半山僑星大廈57年升值171倍

股樓投資 17:42 2022/04/26

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再有長情業主賣樓，有業主57年前以約7.85萬元購入西半山僑星大廈，現帳面勁賺171倍離場。 

利嘉閣張嘉榮透露，僑星大廈中層C室，實用面積894平方呎，兩房間隔，連一車位，日前以1,350萬元易手，實用呎價約15,101元。 

資料顯示，原業主於1965年以約7.85萬元買入上述單位，持貨約57年，現帳面獲利約1,342.2萬元，物業期內升值171倍。張嘉榮說，現時僑星大廈有1個單位放售，入場價2,000萬元起。 

同場加映【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯 

延伸閱讀【有相睇】大埔比華利山靚裝單號屋　實用呎價不用1萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 利嘉閣 西半山

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