【搜游食誌@iM網欄】上環尋根記 潮菜曾記守住家常原味

週末為著替老爸買到「九棍魚」煎魚湯，我跑了4個市場仍是碰釘子，只好買了梭羅魚、石𩻃，在他人生的最後旅途多添一份溫暖，最後一站是正街市政街市，因而途經皇后大道西，被一幀既可愛又活潑、滿載童真的「塗鴉」吸引停步，沿著這幅塗鴉，走入一個命名藝里坊 1號的小社區，絕無新舊交締的唏噓，意外地有份融合蛻變的自然變奏。

那份天真瀾漫，叫途人都停下來行注目禮。

細看每幅藝術創作都是有名有姓，原來是地產商活化這個迷你「老」社區，為住宅項目附加增值，提升地利不單是地鐵站鄰近咫尺，令住戶每天歸家時，如遊歷生活趣味的歸途！

市務推廣工作就是如此千變萬化，提高舊社區的叫價力，升格為藝術生活園區，這種氛圍及打卡效應比起花錢做告白式廣告來得更奏效，亦令置業者對「升值」空間充滿遐想！

一幅一幅的視覺藝術創作，融合新、舊住宅項目成就藝里坊1號。

就這樣走走看看，已2時許，四周都有不少有特色的麵食店如夏銘記、潮州人粉麵店；但腦海只浮現皇后街熟食中心的「曾記」，那種思憶中老潮州的鄉土味，我非潮州人，童年時的鄰居大都是潮州人，他們的傳統家鄉粿，勾起童年趣事，徙置區公共屋村的野孩子生活。

瑟縮在皇后街市政大廈熟食中心的曾記，天天客滿。

「曾記」的餐牌一隻手手指就數完了，又不是名廚、名菜，什麼令他屹立幾十年，老闆娘一家人，胼手胝足做足一輩子，就是靠「粿」為他們的家業紮下牢牢的根基，好多人遠道到來，都是為了食幾個即叫即煎，當天新鮮做的潮州菜粿，食客都是如朋友般親切。當天看到一對年輕夫婦，背著初生幾個月的嬰孩到檔口，如未聽到他們互打招呼的話，一定以為是三代兒孫的溫馨相聚，他們是自己孩童跟著父母吃「曾記」的粿，到今日自己成家帶著太太同新生代到訪，一嚐自己童年回憶。

曾記憑著保持原味的家鄉潮州粿品，養活了三代人的傳統小食店。

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心底說這些粿淡淡的味道，餡料是普通的材料，芋頭、椰菜、韭菜、花生、芝麻、豆蓉而已，總是絡繹不絕的堂食及外賣呵！平均消費也達至HK$80/客，發財不吭聲的低調平民小店。

「曾記」成功在於「傳統」，務實、穩守質量，保留原味道！餡料可以變改松露、金箔、日本金薯等等，有幾誇就幾誇都可以，但他就只做原來的幾道民生家鄉菜。大家就是想緬懷過去生活如何艱苦，正是憶苦思甜。如實做「原味」就引出每個人的故事，箇中人情味都是點滴在心頭，叫人常常惦念，老遠也跑回來，尋找那失落的味道。

一碗簡單開水煮成的紫菜手剁牛丸湯，這份原味道令人無忘「鄉情」。

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每次到曾記，我一定食紫菜牛丸湯及潮州炒粿條；其他潮州食肆都做不出他的味道，這碗沒有任何秘技，只是守住家常原味；清水大滾放入新鮮手打牛肉丸，浮起就加入紫菜和中芹，盛起出餐，就是如此簡單，不需什麼上湯的花巧，免蓋過手打鮮牛肉丸的肉味，中芹菜的清香亦在熱湯中徐徐溢放，那股肉香、菜根香，帶來說不出的滿足。炒潮州粿條絕不是俗稱說成的河粉，完全兩碼事，潮州粿條是米漿做成如廣東人的純蘿蔔糕般的條狀粿條，內裏點兒配料都無的，配韭菜、芽菜、醬油兜亂炒成，不講求賣相，就是一碟裹腹的家鄉美食，但當中卻有一股無法替代的尋根味道！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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