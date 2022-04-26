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【新能源車股】 國務院開展新能源汽車下鄉 車股齊「開車」

股樓投資 17:13 2022/04/26

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國務院表示穩定增加汽車等大宗消費，可因地制宜逐步取消汽車限購，並鼓勵新能源汽車下鄉，推進充電樁（站）等配套設施建設。消息刺激汽車股反彈，藍籌吉利汽車（00175）終止3連跌，股價高見11.38元，最多升5.4%，收報11.2元，升3.7%；另一藍籌比亞迪（01211）高見230.4元，最多升5%，收報224.2元，升2.2%。

同場加映﹕【青姐話】 有殺錯冇放過 買貴就係買錯

「造車新勢力」中，理想汽車（02015）升幅最多，一度急彈逾9%，高見91.05元，收報89.15元，升6.9%；小鵬汽車（09868）高見98.5元，收報94.4元，升6.2%；蔚來（09866）則升3.7%，收報135.8元。

【招商銀行 3968】 招行行長田惠宇突遭免職 僅指「另有任用」 股價急瀉逾一成【見下頁

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國務院辦公廳發布《進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，鼓勵和引導大型商貿流通企業、電商平台和現代服務企業向農村延伸，推動品牌消費、品質消費進農村。意見提出，以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉，推進充電樁（站）等配套設施建設，同時大力發展綠色消費，提高城市公共汽電車、軌道交通出行佔比，推動公共服務車輛電動化。

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記者：郭秀慧

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蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 新能源 吉利汽車（00175） 汽車股

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