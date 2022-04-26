【HSBC滙豐業績】財務總監邵偉信：資本出現「時機錯配」　情況明年料逆轉

▲ 財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）稱集團資本出現「時機錯配」（timing mismatch on capital），預期情況明年逆轉。

對於HSBC滙豐 （00005） 因普通股權一級資本比率（CET1）下跌，今年恐無法加大回購規模，財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）稱集團資本出現「時機錯配」（timing mismatch on capital），預期情況明年逆轉，2023年及之後會有更高的淨利息收入、更高回報，以及更大的股東分配能力。

邵偉信又預期，集團淨息差將有強勁復甦，預期美國5月及6月分別加息50點子，HIBOR將會跟隨。雖然利率上升對淨利息收入正面，但他指這同時意味通脹升溫、固定開支增加，惟成本上升可控。

邵偉信又料，本港業務今年餘下時間將錄不俗復甦，未來幾季將收復部份跌幅。不過，由於首季通常是全年表現最好的季度，故難以完全收復。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

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