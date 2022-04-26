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【HSBC滙豐業績】滙豐邵偉信：料聯儲局5、6月共加息1厘將推動HIBOR上揚　有信心滙豐明年回報達雙位數

股市 17:01 2022/04/26

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滙豐邵偉信：料聯儲局5、6月合共加息1厘將推動HIBOR上揚　有信心滙豐明年回報達雙位數

HSBC滙豐 （00005） 財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）表示，預期英倫銀行將在下月加息0.25厘、美國聯儲局將於下月和6月各加息半厘，後者會推動港元拆息（HIBOR）上揚，該行認為今年和明年都處於急速而正面的加息周期，而該行是其中一家對利率最敏感的銀行，加息會對該行的回報有重大而正面的影響，故有信心該行的回報在明年會回到雙位數。

他又指，該行在成本方面會致力保持與去年相若水平，資產質素方面，該行的貸款帳目維持健康，第三階段貸款維持低水平，該行認為，其個人及企業客戶能承受即將比目前更高的利率。

該行首季對俄羅斯相關提撥2.5億美元，邵偉信認為，該提撥水平以目前環境而言是充足，以反映俄烏戰爭發生，及自從該戰爆發以來該行對俄羅斯業務急劇轉變的看法。

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港股 美國聯儲局 加息 業績公布 滙豐控股（00005）
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