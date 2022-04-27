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【業績｜豬肉股】萬洲高開低走半日倒跌3%　首季生物公允價值調整前淨利潤升35%

股市 12:26 2022/04/27

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【業績｜豬肉股】萬洲首季生物公允價值調整前淨利潤升35%

萬洲 （00288） 公布首季業績，生物公允價值調整前收入下跌0.8%至65.55億（美元‧下同），經營利潤上升28.1%至6.4億元。淨利潤上升34.8%至3.95億元，每股基本盈利上升54.8%至3.08仙。

萬洲高開低走，由早市的升3.5%後轉跌，半日收報5.29元，跌3.3%。

期內，集團肉製品銷量下跌1.2%至82.8萬公噸，由於美國及歐洲的增長超過中國的下跌，肉製品業務收入增加10.6%至35.8億元。集團表示，中國肉類價格保持低位，受惠於有利的原材料成本，經營利潤按年上升25.5%。於美國，即使成本及開支上漲，在強勁消費的支持下，經營利潤大幅上升55.7%。不過，集團於歐洲受原材料及燃動力成本飆升的負面影響，經營利潤則下跌35.7%。

至於豬肉銷量方面，期內上升2.1%至103.3萬公噸。集團由於中國屠宰量增加但進口量下跌，銷量上升6.6%。由於集團合併在墨西哥的業務，美國及墨西哥銷量上升4.8%。而歐洲地區由於巿場行情重新平衡產出，故銷量下跌18.9%。首季集團主要因為中國的豬肉價格大幅下調，豬肉業務收入按年下跌13.5%至26.3億元，總經營利潤亦下跌27.4%至4,500萬元。

展望今年，集團預期非洲豬瘟及新冠病毒所產生的負面影響將會逐步減弱，集團除了保障員工及動物免遭疫情影響，又將繼續完善一體化產業鏈以應對大宗商品價格飛漲。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋（立即收看）

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編輯：姚卓然

 

 

疫情 港股 萬洲國際（00288） 豬肉 豬肉股 非洲豬瘟

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