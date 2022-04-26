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【糧食供應】巴西大豆運費大漲25%　俄烏戰事刺激粟米出口需求

商業 17:03 2022/04/26

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巴西的大豆出口成本近期估計大漲至少25%，但出口需求仍然持續。(法新社圖片)

疫情及地緣局勢影響能源及物流惡化，影響已由工業生產延伸至糧食，日前印尼宣布停止出口食用油，令棕櫚油價格上漲。出口大量大豆的巴西，亦面對嚴重的成本問題。糧油貿易商Cargill表示，巴西的大豆出口成本因為柴油價格上漲和道路狀況惡化，估計大漲至少25%，令其利潤大幅下降。

料物流延誤至第四季　物流商會冀強化港珠澳大橋功能

燃料成本上升將威脅全球糧食通脹問題，將農作物運到目的地如農場、食品加工廠的成本大增。Cargill的南美業務負責人Paulo Sousa稱，巴西夏季農作物的物流情況複雜，亦無人能預計當前的油價水平。以巴西為例，有超過一半穀物和油籽產品通過貨車從農場運到港口，運費甚受燃料價格影響。糧食貿易商一般會提早向農民付款，同時預估運費並提供折扣，油價持續上漲亦令貿易商蒙受損失。

由於棕櫚油供應受壓，類似的大豆油及葵花油、芥花油等替代品的需求亦會增加，種植大豆仍然有利可圖。雖然農民的化肥成本亦受俄烏戰事影響，但對產量有多大影響，仍言之尚早。Cargill亦預期，巴西的粟米出口利潤會增加，因俄烏戰事影響黑海地區供應，令巴西的出口需求上升。

【消費券2022】消費券再刺激Tap & Go使用率　總交易金額大增超過16倍

責任編輯：王浩賢

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