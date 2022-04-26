【分拆滙豐】HSBC滙豐匿名股東績後再批：試圖服務全世界行不通　亞洲業務獨立上市釋放表現

▲ 【分拆滙豐】HSBC滙豐匿名股東績後再批：試圖服務全世界不通 亞洲業務獨立上市釋放回報

HSBC滙豐 （00005） 本周公布業績前，有匿名股東在倫敦、香港齊發功，建議滙豐考慮一分為二，讓亞洲業務獨立上市。該匿名股東在滙豐業績公布後再發文稱，滙豐首季48%營收及61%調整後稅前利潤都來自亞洲，建立一個獨立的亞洲上市實體更加符合亞洲投資者的利益。

該名股東指，試圖服務所有地區和所有客戶的全球銀行既行不通，也不可持續，希望滙豐管理層能夠考慮集團分拆或亞洲業務分拆的選項。

該名股東自周末起先後向倫敦、香港傳媒發表訴求，認為滙豐分拆為兩個集團，有助消除其政治風險並釋放集團的亞洲業務價值。不過，滙豐內部人士也放風，反斥獨立的亞洲銀行反更易被競爭對手吞併，也逼使滙豐在東西方之間選邊站。

匿名股東：滙豐RoTE低迷 亞洲獨立上市可釋放價值

滙豐業績公布後，該名股東向本報表示，滙豐首季度業績受俄羅斯地緣政治風險的敞口和計提影響，重申將亞洲業務獨立上市，可使投資者自行決定願意接受的營收和利潤敞口，以至地緣政治因素。

該股東亦指，滙豐有形淨資產回報率（RoTE）處於6.8%的低迷水平，聲稱可以有把握地預測亞洲業務獨立上市將會釋放更好的表現和股東回報。

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記者：麥德銘