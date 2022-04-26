【網絡陷阱】「百佳50周年」填問卷換禮券短訊 百佳緊急澄清：沒有進行此類活動

網絡騙局層出不窮，近日網上流傳一個關於「百佳50周年慶典禮典」的簡體字短訊，百佳超級市場今日（26日）在社交平台發表聲明啟事，澄清沒有進行此類活動，並呼籲顧客提高警覺。

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百佳在聲明中表示，「得悉有顧客收到疑似以本公司「百佳50周年」名義的Whatsapp短訊獲邀參與線上問卷調查，以獲取禮券。我們十分關注這些可疑的訊息，並特此澄清沒有進行此類活動。若顧客懷疑有任何個人資料或財物損失，請聯絡警方以作跟進。」

百佳補充，顧客如有其他查詢，可以致電2606 8658與百佳超級市場客戶服務部聯絡。

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責任編輯：嚴浩文