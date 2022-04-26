【千萬富翁】花旗調查：本港每13人便有1位千萬富翁 按年少8.1萬人 回落至43.4萬人

花旗銀行公布「香港千萬富翁調查報告2021」調查，推算2021年底香港達1,000萬元資產淨值的人士按年少8.1萬人，回落至43.4萬人，跌幅大約15.7%，佔總人口7.4%，即每13人，便有1人是千萬富翁，較2020年的每約12個港人，就有1人是千萬富翁。

「香港千萬富翁調查報告2021」於2021年10月至2022年1月進行，以電話隨機訪問3,786人，年齡介乎21至79歲香港居民，而達1,000萬元資產人士的淨資產值中位數，則由1,550萬元升至1,570萬元。調查發現，逾三分一的千萬富翁表示疫情令其投資取態較前一年保守，如多持現金、減持股票、減少新投資，及偏向投資風險較低的產品。就樓市方面，有44%的千萬富翁認為未來12個月樓價將持平，24%認為樓價會上升，而近六成對樓市抱中性觀望態度。

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資產組合方面，調查報告數據顯示大部分千萬富翁，有近一半的流動資產為現金，近3成為股票，基金及債劵則佔逾2成。千萬富翁的淨資產主要分佈於物業，達71%，與2020 年相若。即使經歷兩年疫情，超過7成的千萬富翁表示其資產總值已回復至疫情前水平，當中包括近兩成半表示，其資產總值甚至比疫情前有所增加。大灣區投資方面，大約每5個千萬富翁就有1個在大灣區投資，當中有82%投資住宅物業，20%投資商業地產，11%為經營生意業務。

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，去年千萬富翁人數下跌但淨資產值中位數回升的原因可能與股市有關，雖然中港股市下挫，但在美股或有所斬獲，由此可見多元化及環球投資的重要性。

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責任編輯：龍紀瑩