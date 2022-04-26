綠色債券4252│40歲投資理財大法 有閒錢就All In 股市 16:30 2022/04/26 分享： 分享： 至於餘下的儲存，可考慮年年盡掃「銀髮債券」，永無風險，保本及有約3厘半息，遠遠比存定期好。 政府發債券，是變相「派錢」，你一定要領情！切勿似坊間一些「志大才疏」之輩，揶揄利息太濕濕碎，這完全是無識見的廢話！最近，政府準備推出綠色債券。屆時，你有閒錢就All In去掃掃掃。【上一頁】 綠色零售債券4252今日接受認購 買賣策略話你知 *重溫《ET財智Talk》晉達特約：投資機遇「碳」中尋* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 40歲投資理財大法 兩類資產要積極買 今日 40歲投資理財大法 兩類資產要積極買 友邦1299股價一度破底 下望睇實呢個位 今日 友邦1299股價一度破底 下望睇實呢個位 南方A50（02822）│萬億養老金快入市 A股不宜太淡吼位買南方A50 今日 南方A50（02822）│萬億養老金快入市 A股不宜太淡吼位買南方A50 綠色債券4252│綠色零售債券4252今日接受認購 買賣策略話你知 今日 綠色債券4252│綠色零售債券4252今日接受認購 買賣策略話你知 北控城市資源（03718）逆市有表現 青姐建議小注可吼 今日 北控城市資源（03718）逆市有表現 青姐建議小注可吼 基金 財政政策 債券 綠色債券