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綠色債券4252│40歲投資理財大法　有閒錢就All In

股市 16:30 2022/04/26

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至於餘下的儲存，可考慮年年盡掃「銀髮債券」，永無風險，保本及有約3厘半息，遠遠比存定期好。

政府發債券，是變相「派錢」，你一定要領情！切勿似坊間一些「志大才疏」之輩，揶揄利息太濕濕碎，這完全是無識見的廢話！最近，政府準備推出綠色債券。屆時，你有閒錢就All In去掃掃掃。上一頁

*重溫《ET財智Talk》晉達特約：投資機遇「碳」中尋*

欄名 : 3分鐘睇股

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