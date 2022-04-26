綠色債券4252│40歲投資理財大法　有閒錢就All In

至於餘下的儲存，可考慮年年盡掃「銀髮債券」，永無風險，保本及有約3厘半息，遠遠比存定期好。

政府發債券，是變相「派錢」，你一定要領情！切勿似坊間一些「志大才疏」之輩，揶揄利息太濕濕碎，這完全是無識見的廢話！最近，政府準備推出綠色債券。屆時，你有閒錢就All In去掃掃掃。【上一頁】

*重溫《ET財智Talk》晉達特約：投資機遇「碳」中尋*