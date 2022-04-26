【加密貨幣】Elon Musk以440億美元成功收購Twitter　狗狗幣大漲近30%

在Twitter（美：TWTR）周一（25日）宣布接受特斯拉（Tesla，美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）約440億美元的收購後，狗狗幣（DOGE）的價格暴漲近30%。

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Elon Musk一直是狗狗幣的支持者，他經常在社交平台上宣傳這種加密貨幣，近日，Elon Musk提議將狗狗幣作為Twitter的付費訂閱服務「Twitter Blue」的支付工具。有分析指，是次收購引來投資者的猜測，Twitter用戶或有望使用狗狗幣支付。

據Coindesk數據顯示，截至周二（26日）下午6時30分，狗狗幣報0.161904美元，24小時升幅為29.74%。

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責任編輯：黃苑筠