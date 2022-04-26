【大行看法】富達國際：今年經濟恐陷入滯脹　美股為安全避風港

▲ 富達國際：今年經濟或陷入滯脹 美股為安全避風港

富達國際表示，俄烏衝突加劇全球通脹，全球經濟經濟的下行風險增加，尤其是歐洲地區，今年出現滯脹為該行的基本情境。該行又指，金融狀況已經收緊，但不足以阻止美國聯儲局快速加息。

富達國際亞洲多元資產投資管理主管Matthew Quaife表示，現時配置要審慎，雖然對股票及信貸持「低配」看法，但認為美股為安全的避風港，故趨向「高配」看法，新興市場股市亦然，相反，基於歐洲經濟的衰退風險，對歐股看法為「低配」。

Matthew Quaife指，高通脹及短綫具挑戰的增長環境令風險資產變得脆弱，但該行未有大幅減持，並在網終安全領域上看到投資機會，主因其盈利增長穩定，且業務專注於企業和政府。另外，該行亦看到除日本外亞太區及新興市場的大宗商品受惠行業。

中國短綫基本面不明朗

對於中國，富達國際指， 封城等防疫措施嚴厲，雖然僅是短期措施，但短綫經濟基本面不明朗，料中國股市仍會波動。不過，信貸脈衝已觸底反彈，金融環境已有所改善，內房政策亦有放寬。該行稱，不預期中央會大幅刺激信貸增長，但相信力度會是足夠，並會持續出台放鬆政策。

該行指，認為中國股市仍是中綫最佳的投資機會之一，包括中資科技股為很好的企業。

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