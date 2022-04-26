【醫療服務】香港電訊旗下遙距醫療服務平台DrGo 推出中醫視像診症服務 提供診症送藥一站式服務

香港電訊旗下一站式遙距醫療服務平台DrGo，今天（4月26日）宣佈推出中醫視像診症服務。DrGo遙距醫療服務平台提供多個中醫醫療機構以供用戶選擇，配合即日處方藥物送遞，讓用戶可安坐家中或工作場所，獲得中醫診治及身體調理建議。同時亦為首10萬位成功兌換電子券之DrGo用戶提供港幣200元診費補貼，讓用戶可以低至港幣168元獲得中醫視像診症服務乙次，包含最少兩日基本處方藥物及藥物送遞服務。

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自疫情以來大眾越來越重視健康，不少新冠肺炎康復者均面對不同的後遺症，並選擇以中醫藥處理這些俗稱「長新冠」的症狀，因此中醫藥需求日漸增加。DrGo是次合作延伸至中醫治療，讓病人可以透過遙距醫療服務獲得醫生及中醫師指示覆診，提高治療效果。除此之外，作為一站式遙距醫療服務平台，DrGo對於處方藥物派遞服務一環也相當重視，通過專業派遞團隊，DrGo可提供即日處方藥物派遞服務至患者的指定地點。

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DrGo商務總監吳詠欣女士表示：「中醫中藥一直深獲港人信賴，根據政府統計處數據，於2021年中醫診症佔全港診症數目21.4%^，可見中醫服務日趨普及。因此我們很高興夥拍多名中醫師及中醫醫療集團開拓DrGo遙距醫療服務，讓DrGo用戶可享更方便及更多元的遙距醫療診症服務。」

DrGo將於2022年5月5日舉辨免費網上講座，由註冊中醫師講解中醫如何處理新冠肺炎的後遺症，希望藉此機會協助大眾市民管理個人健康。請由2022年4月26日起至5月5日中午12點，於以下網址登記獲取網上講座連結https://forms.gle/6rrSXCdLRHJq4ehDA。

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記者：鄭日棱