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【恒生 11】 恒生派第一次中期息0.7元 按年大減36% 股價挫近5%

股樓投資 16:36 2022/04/26

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恒生銀行（00011）宣派今年第一次中期股息每股0.7元，去年同期派息每股1.1元，按年下跌0.4元或36.4%，以每手100股計，可獲派息70元。恒生減派息，股價即現沽壓，低見143.6元，最多跌5.7%，收報145元，仍跌4.8%，成交額5.2億元。

同場加映﹕【青姐話】 有殺錯冇放過 買貴就係買錯

恒生表示，經考慮現時普遍不利市場的因素和對財富管理業務的影響、以宏觀經濟為基準的預期信貸損失變動、內地樓市不確定和本地物業市場疲軟下的資產估值，會繼續密切觀察市場發展，並會在派發股息時維持審慎的態度。另外，恒生指，由於新型冠狀病毒持續影響主要市場，經濟前景不確定及挑戰仍然存在，而美國貨幣政策正常化步伐比預期快，加上地緣政治緊張，進一步抑制了香港在今年第一季的經濟復甦。

恒生將於5月11日除淨，股息派發日為6月7日。

【國泰 293】 下月起放寬航班「熔斷機制」 國泰逆市升逾4%【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 貨幣政策 派息 除淨 地緣政治 恒生銀行（00011）

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