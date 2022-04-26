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【遊戲熱話】雙機策略成功　Xbox今年首季銷售額超越PS5、Switch

科技 17:10 2022/04/26

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據研究公司NPD 最新數據顯示，Xbox在2022年首季銷售額超越Sony的PS5及任天堂的Switch。

微軟在遊戲領域漸入佳境，新一代Xbox Series S/X頗受玩家注目。據研究公司NPD 最新數據顯示，Xbox在2022年首季銷售額超越Sony的PS5及任天堂的Switch。

【機迷福音】PS5本周推出VRR功能 提升屏幕視覺性能
 
NPD遊戲分析師Mat Piscatella表示，2022年第一季北美遊戲主機銷售額，最高的是微軟 Xbox Series S/X系列，擊敗了PS5、Switch主機。Xbox Series S/X的銷量之所以上升，普遍歸因於微軟的雙機策略的成功，較為平價的Xbox Series S並沒有受到缺貨影響，是目前市場上少數可以原價購入的次世代遊戲主機；另一方面則是Game Pass訂閱服務帶動微軟主機銷量增加。
 
至於遊戲銷量方面，《Elden Ring》成為3月最暢銷的遊戲，其次為《跑車浪漫旅7》（Gran Turismo 7）、《星之卡比 探索發現》。

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責任編輯：廖淑瑩

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