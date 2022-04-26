【遊戲熱話】雙機策略成功　Xbox今年首季銷售額超越PS5、Switch

▲ 據研究公司NPD 最新數據顯示，Xbox在2022年首季銷售額超越Sony的PS5及任天堂的Switch。

微軟在遊戲領域漸入佳境，新一代Xbox Series S/X頗受玩家注目。據研究公司NPD 最新數據顯示，Xbox在2022年首季銷售額超越Sony的PS5及任天堂的Switch。

【機迷福音】PS5本周推出VRR功能 提升屏幕視覺性能



NPD遊戲分析師Mat Piscatella表示，2022年第一季北美遊戲主機銷售額，最高的是微軟 Xbox Series S/X系列，擊敗了PS5、Switch主機。Xbox Series S/X的銷量之所以上升，普遍歸因於微軟的雙機策略的成功，較為平價的Xbox Series S並沒有受到缺貨影響，是目前市場上少數可以原價購入的次世代遊戲主機；另一方面則是Game Pass訂閱服務帶動微軟主機銷量增加。



至於遊戲銷量方面，《Elden Ring》成為3月最暢銷的遊戲，其次為《跑車浪漫旅7》（Gran Turismo 7）、《星之卡比 探索發現》。

【機迷熱話】PlayStation版《Borderlands 3》 將支援跨平台連線功能

【遊戲熱話】Switch的JoyCon先天設計缺陷 累外判商要用盡人手資源集中維修？

責任編輯：廖淑瑩